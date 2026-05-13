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पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर खाटूश्यामजी दर्शन करने ​चला गया, तीन दिन बाद घर से बदबू आई तो खुला मामला, पति गिरफ्तार

मांडण थाना पुलिस, बहरोड़ ( ETV Bharat Behror )