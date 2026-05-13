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पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर खाटूश्यामजी दर्शन करने ​चला गया, तीन दिन बाद घर से बदबू आई तो खुला मामला, पति गिरफ्तार

पुलिस पूछताछ में आरोपी पति ने जुर्म कबूल कर लिया. दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था.

Mandan Police Station, Behror
मांडण थाना पुलिस, बहरोड़ (ETV Bharat Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 7:00 PM IST

3 Min Read
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बहरोड़: जिले के मांडण थाना क्षेत्र में हत्या की सनसनी वारदात सामने आई. पति ने पत्नी के चरित्र पर शक होने पर उसकी सोते समय कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी. वारदात के बाद शव कमरे में बंद कर आरोपी पति खाटूश्यामजी के दर्शन करने चला गया. तीन दिन बाद घर से बदबू आई तो घटना का खुलासा हुआ. आरोपी के गांव वापस लौटते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

नीमराणा के एएसपी सुरेश खींची ने बताया कि 10 मई की सुबह मांडण थाने को सूचना मिली थी कि महतावास गांव में कपिल सेन के मकान से बदबू आ रही है. पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घर के अंदर जाकर देखा तो कपिल सेन की पत्नी मोनिका (36) का शव खून से लथपथ हालत पर बेड पर पड़ा था. दीवारों और जमीन पर खून के निशान थे. शव का नीमराना सीएचसी में पोस्टमार्टम कराया.

एएसपी सुरेश खींची बोले... (ETV Bharat Behror)

इसके बाद पति कपिल 12 मई को गांव लौटा तो उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की पूछताछ में उसने मामले का खुलासा किया. पुलिस पूछताछ में आरोपी पति ने जुर्म कबूल कर लिया. दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. पति ने कुल्हाड़ी मारकर पत्नी की हत्या की. पति पत्नी के चरित्र पर शक करता था.

पढ़ें:उदयपुर में पत्नी का हत्यारा पति चार महीने बाद जंगल से गिरफ्तार, धौलपुर में मिला सड़ा-गला अज्ञात शव

पति शराब पीने का आदी: एएसपी खींची ने बताया कि 10 मई को मोनिका के भाई पवन सेन निवासी घीलोठ (नीमराणा) ने रिपोर्ट दी और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया. पवन ने बताया कि 30 नवंबर 2009 दो बहनेंं मोनिका और भारती की शादी महतावास के दो भाई कपिल और गजेंद्र से हुई थी. शादी के बाद से ससुराल पक्ष दोनों बहनों को दहेज के लिए परेशान करने लगा. कई बार समझाइश के बाद भी परिजन नहीं माने तो 7-8 साल पहले भारती पीहर घीलोठ आकर रहने लगी.

इस दौरान मोनिका ससुराल में ही रही. उसका पति कपिल हरियाणा के कुंड में सैलून में काम करता था. पवन ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि पति कपिल शराब पीने का आदी था. आए दिन मोनिका से मारपीट करता था. इससे परेशान मोनिका अपनी दो बेटियों के साथ हरियाणा के कापड़ीवास, रेवाड़ी में रहने लगी. वह एक फैक्ट्री में काम करने लगी. मोनिका कभी-कभी ससुराल के पुश्तैनी कामों के चलते गांव आती थी. वह ससुराल पक्ष की शादियों में परिवारों का हाथ भी बंटाती थी.

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