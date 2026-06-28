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बुलंदशहर में पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या; मामूली विवाद के बाद वारदात को दिया अंजाम, आरोपी पति मौके से फरार

मौके पर मौजूद भीड़ व पुलिसकर्मी ( Photo credit: ETV Bharat )