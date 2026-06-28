ETV Bharat / state

बुलंदशहर में पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या; मामूली विवाद के बाद वारदात को दिया अंजाम, आरोपी पति मौके से फरार

एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया कि गिरफ्तारी के लिये चार अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है.

मौके पर मौजूद भीड़ व पुलिसकर्मी
मौके पर मौजूद भीड़ व पुलिसकर्मी (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 6:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलंदशहर : जिले के स्याना कोतवाली क्षेत्र में एक महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या किये जाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि मामूली विवाद के बाद महिला के पति ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही एसपी सिटी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. इस दौरान फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए चार टीम बनाई हैं.

एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)


परिजनों के मुताबिक, स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव हाजीपुर के रहने वाले मोनू की शादी गीता रानी के साथ हुई थी. मृतका के भाई अशोक का कहना है कि करीब 12 बजे चचेरे भाई का फोन आया था. उन्होंने घटना की पूरी जानकारी दी थी. उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के वह यहां पर आये हैं. उन्होंने बताया कि 26 नवंबर 2025 को बहन की शादी की थी.

एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया कि रविवार (28 जून) को करीब 12.30 बजे 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि गांव हाजीपुर जो थाना स्याना में है, उसमें पति के द्वारा पत्नी की हत्या कर दी गई है. सूचना मिलते ही तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची.

उन्होंने बताया कि जानकारी मिली कि पति मोनू ने अपनी पत्नी गीता की गर्दन पर धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी है. दोनों के बीच में आपसी विवाद था. इस विवाद को लेकर ही ये हत्या हुई है. शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है.

उन्होंने बताया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए चार अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है. शीघ्र ही गिरफ्तारी करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी. फील्ड यूनिट और क्षेत्राधिकारी स्याना और अन्य फोर्स भी मौके पर मौजूद है. उन्होंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है. आरोपी को गिरफ्तार करके प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : फिरोजाबाद में पति ने धारदार हथियार से की पत्नी की हत्या, नशे की लत ने बनाया शैतान

TAGGED:

बुलंदशहर में गला रेतकर हत्या
WIFE MURDERED IN BULANDSHAHR
THROAT SLIT IN MURDER BULANDSHAHR
BULANDSHAHR POLICE
BULANDSHAHR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.