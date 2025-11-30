ETV Bharat / state

फतेहपुर में अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या; लोहे की राॅड से सिर पर किया वार, थाने पहुंचकर पति ने किया सरेंडर

सीओ जाफरगंज दुर्गेश दीप ने बताया कि आरोपी परिवार के साथ राधानगर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहा था.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 3:58 PM IST

फतेहपुर : राधानगर थाना क्षेत्र में रविवार को अवैध संबंधों के शक में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. आरोप है कि रविवार को दंपती के बीच विवाद के बाद पति ने पत्नी पर लोहे की राॅड से वार कर दिया. जिससे महिला की मौके पर मौत हो गई. घटना के बाद पति ने थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया है.

सीओ जाफरगंज दुर्गेश दीप ने बताया कि पति अजय सिंह ने घर में रखी लोहे की राॅड से पत्नी सिखा सिंह (32) के सिर पर जोरदार वार कर दिया. चोट इतनी गंभीर थी कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. पत्नी की हत्या के बाद आरोपी अजय सिंह भागा नहीं, बल्कि सीधे थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया. आरोपी ने पुलिस को बताया कि अवैध संबंधों के शक को लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे. आरोपी परिवार के साथ राधानगर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहा था.


उन्होंने बताया कि सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी. हत्या में इस्तेमाल लोहे की राॅड को बरामद कर लिया गया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी पति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी के किसी और के साथ संबंध थे, जिससे तंग आकर उसने रविवार सुबह लोहे की राॅड मारकर उसकी हत्या कर दी है. आरोपी ने खुद को हिरासत में दे दिया है.

मृतका की मां सरला ने बताया कि बीते दिन ही वह बेटी को उसके ससुराल छोड़कर आई थीं. आरोप लगाया कि ससुराल वाले लगातार बेटी को पैसों के लिए परेशान और प्रताड़ित करते थे.

संपादक की पसंद

