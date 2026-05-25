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गुरुग्राम में गर्लफ्रेंड के रूम में वाइफ का मर्डर, 3 महीने पहले हुई थी शादी, आरोपी पति फरार

हरियाणा के गुरुग्राम में गर्लफ्रेंड के रूम में वाइफ का मर्डर करने का मामला सामने आया है. आरोपी पति फरार है.

Wife murdered in girlfriend room in Gurugram accused husband absconding
गुरुग्राम में गर्लफ्रेंड के रूम में वाइफ का मर्डर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 25, 2026 at 10:53 PM IST

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Updated : May 25, 2026 at 11:13 PM IST

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गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर से एक दिल दहला देने वाली और सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां शादी के महज तीन महीने बाद ही एक नवविवाहिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप किसी और पर नहीं, बल्कि मृतका के पति और उसकी प्रेमिका पर लगा है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति ने पूरी कहानी को इस तरह घुमाया कि पुलिस और परिवार भी हैरान रह गए. उसने ससुराल वालों को गुमराह करने के लिए कहा कि उसकी पत्नी घर से सारे जेवर लेकर भाग गई है. लेकिन जब पुलिस ने बंद कमरे का दरवाजा खोला, तो जो खौफनाक मंजर सामने आया, उसने सबके होश उड़ा दिए

गायब हो गई थी मधु : मृतका की पहचान मधु के रूप में हुई है, जिसकी शादी अभी करीब 3 महीने पहले ही बड़े अरमानों के साथ हुई थी. लेकिन किसे पता था कि जिस हमसफर के साथ मधु ने सात फेरे लिए थे, वही उसका सबसे बड़ा काल बन जाएगा. मिली जानकारी के अनुसार, 21 मई को अचानक मधु संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी. परिवार लगातार उसकी तलाश कर रहा था, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था. लापता होने के बाद आरोपी पति ने अपनी घिनौनी साजिश के तहत एक झूठी कहानी रची. उसने मधु के परिवार वालों और पुलिस को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि मधु घर में रखे तमाम कीमती जेवर और गहने समेट कर कहीं भाग गई है. परिवार को भी शुरुआत में उसकी बातों पर शक नहीं हुआ, लेकिन जब काफी दिन बीत जाने के बाद भी मधु का कोई पता नहीं चला, तो शक की सुई पति पर घूमने लगी.

गुरुग्राम में गर्लफ्रेंड के रूम में वाइफ का मर्डर (Etv Bharat)

गर्लफ्रेंड के कमरे से मिली लाश : मृतका के परिवार ने आरोपी पति पर झूठी कहानी गढ़ने और गुमराह करने का सीधा आरोप लगाया. रविवार को जब पुलिस जांच करते हुए आरोपी की प्रेमिका (गर्लफ्रेंड) के कमरे पर पहुंची, तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था. कमरे के बाहर ताला लटका था. पुलिस ने जब शक के आधार पर कमरे का दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था. बाथरूम के अंदर से बेहद तेज बदबू आ रही थी. जब पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा खोला, तो वहां मधु का बुरी तरह सड़-गल चुका शव बरामद हुआ. शव की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हत्या कई दिन पहले की जा चुकी थी.

Wife murdered in girlfriend room in Gurugram accused husband absconding
3 महीने पहले हुई थी दोनों की शादी (ETV Bharat)

आरोपी पति फरार : मधु के परिजनों ने मानेसर थाना पुलिस को लिखित शिकायत देकर पति और उसकी प्रेमिका पर हत्या का सीधा आरोप लगाया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मानेसर थाना पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही समय और सटीक कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस की कई टीमें फरार पति और उसकी प्रेमिका की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही हैं.

Wife murdered in girlfriend room in Gurugram accused husband absconding
मामले में दर्ज एफआईआर (ETV Bharat)

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Last Updated : May 25, 2026 at 11:13 PM IST

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