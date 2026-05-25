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गुरुग्राम में गर्लफ्रेंड के रूम में वाइफ का मर्डर, 3 महीने पहले हुई थी शादी, आरोपी पति फरार

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर से एक दिल दहला देने वाली और सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां शादी के महज तीन महीने बाद ही एक नवविवाहिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप किसी और पर नहीं, बल्कि मृतका के पति और उसकी प्रेमिका पर लगा है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति ने पूरी कहानी को इस तरह घुमाया कि पुलिस और परिवार भी हैरान रह गए. उसने ससुराल वालों को गुमराह करने के लिए कहा कि उसकी पत्नी घर से सारे जेवर लेकर भाग गई है. लेकिन जब पुलिस ने बंद कमरे का दरवाजा खोला, तो जो खौफनाक मंजर सामने आया, उसने सबके होश उड़ा दिए

गायब हो गई थी मधु : मृतका की पहचान मधु के रूप में हुई है, जिसकी शादी अभी करीब 3 महीने पहले ही बड़े अरमानों के साथ हुई थी. लेकिन किसे पता था कि जिस हमसफर के साथ मधु ने सात फेरे लिए थे, वही उसका सबसे बड़ा काल बन जाएगा. मिली जानकारी के अनुसार, 21 मई को अचानक मधु संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी. परिवार लगातार उसकी तलाश कर रहा था, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था. लापता होने के बाद आरोपी पति ने अपनी घिनौनी साजिश के तहत एक झूठी कहानी रची. उसने मधु के परिवार वालों और पुलिस को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि मधु घर में रखे तमाम कीमती जेवर और गहने समेट कर कहीं भाग गई है. परिवार को भी शुरुआत में उसकी बातों पर शक नहीं हुआ, लेकिन जब काफी दिन बीत जाने के बाद भी मधु का कोई पता नहीं चला, तो शक की सुई पति पर घूमने लगी.

गुरुग्राम में गर्लफ्रेंड के रूम में वाइफ का मर्डर (Etv Bharat)

गर्लफ्रेंड के कमरे से मिली लाश : मृतका के परिवार ने आरोपी पति पर झूठी कहानी गढ़ने और गुमराह करने का सीधा आरोप लगाया. रविवार को जब पुलिस जांच करते हुए आरोपी की प्रेमिका (गर्लफ्रेंड) के कमरे पर पहुंची, तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था. कमरे के बाहर ताला लटका था. पुलिस ने जब शक के आधार पर कमरे का दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था. बाथरूम के अंदर से बेहद तेज बदबू आ रही थी. जब पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा खोला, तो वहां मधु का बुरी तरह सड़-गल चुका शव बरामद हुआ. शव की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हत्या कई दिन पहले की जा चुकी थी.