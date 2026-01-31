ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में बेटी के सामने पत्नी का मर्डर, चाकू से रेता गला, 14 साल पहले की थी लव मैरिज

लखीमपुर खीरी : सदर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को बेटी के सामने पति ने पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को जिला अस्पताल भेजा. इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

कांशीराम कॉलोनी में रहने वाले अंशुल श्रीवास्तव ने अपनी पत्नी खुशबू श्रीवास्तव की निर्मम हत्या कर दी. खुशबू और अंशुल करीब 14 साल पहले प्रेम विवाह किया था. अंशुल रोडवेज में संविदा पर चालक के पद पर कार्यरत था.

अंशुल की बेटी महक श्रीवास्तव ने बताया, मां की किसी अन्य व्यक्ति से फोन पर बातचीत होती थी, इसे लेकर पापा से मां का विवाद होता था. दोनों में विवाद इतना बढ़ गया था कि वे अलग-अलग रह रहे थे. आज शनिवार को मां के मामा अपने साथ ले जाने के लिए घर आए थे, लेकिन मां ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया. इसके बाद मामा वापस लौट गए.

मामा के जाने के कुछ देर बाद पापा घर पहुंचे और दोनों के बीच फिर से कहासुनी शुरू हो गई. विवाद बढ़ने पर पापा ने चाकू से मम्मी पर हमला कर दिया. चाकू से गला रेतने के कारण मम्मी गंभीर रूप से घायल हो गईं. पुलिस को घटना की जानकारी दी.