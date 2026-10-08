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बरेली में पत्नी की हत्या, ईंट से सिर कुचलकर उतारा मौत के घाट, आरोपी की तलाश

मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच पड़ताल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली : बारादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा में एक महिला की हत्या से सनसनी मच गई. आरोप है कि महिला के पति ने ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए.

पुलिस के मुताबिक, मृतका की पहचान सरोज के रूप में हुई है. वह जोगी नवादा की रहने वाली थी. पुलिस को सूचना मिली थी कि उसके पति सतीश पुत्र भगवान दास ने ईंट से सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.