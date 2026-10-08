बरेली में पत्नी की हत्या, ईंट से सिर कुचलकर उतारा मौत के घाट, आरोपी की तलाश
पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 9:50 PM IST
बरेली : बारादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा में एक महिला की हत्या से सनसनी मच गई. आरोप है कि महिला के पति ने ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए.
पुलिस के मुताबिक, मृतका की पहचान सरोज के रूप में हुई है. वह जोगी नवादा की रहने वाली थी. पुलिस को सूचना मिली थी कि उसके पति सतीश पुत्र भगवान दास ने ईंट से सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
सूचना मिलते ही बारादरी पुलिस टीम फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और मामले से जुड़े साक्ष्यों को जुटाया. इसके बाद पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया.
क्षेत्राधिकारी शिवम आशुतोष ने बताया कि मामले में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बारादरी में मुकदमा संख्या 1264/26 दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने हत्या के मामले में संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. घटना के पीछे की वास्तविक वजह क्या थी, इसकी भी जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की परिस्थितियों को लेकर तस्वीर और स्पष्ट होगी. पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है.
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