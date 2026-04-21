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रिश्तों का कत्ल : चंद पैसे के लिए 'काल' बन गया परिवार, पत्नी और बेटियों ने छीन ली पिता की सांसें

चंद पैसे के लिए 'काल' बन गया परिवार, पत्नी और बेटियों ने छीन ली पिता की सांसें ( Photo Credit; ETV Bharat )

महोबा: महोबा जिले के पनवाड़ी थाना क्षेत्र के हैवतपुरा ब्राह्मण गांव में एक सप्ताह पहले नाले में मिले शव मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. जिस वारदात को लेकर आशंका जताई गई थी कि बाहरी लोगों ने अंजाम दिया होगा, लेकिन वह परिवार के भीतर रची गई साजिश निकली. पुलिस ने मृतक हरनारायण की पत्नी रामप्यारी, उसकी तीन बेटियां ज्योति, सोनाली और पूजा और बेटियों के एक मित्र जयवीर कुशवाहा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है. दरअसल, बीते 14 अप्रैल को हरनारायण का शव उसके घर के पीछे नाले में पड़ा मिला था. घटना के बाद पत्नी रामप्यारी ने पड़ोस के एक सरकारी शिक्षक सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी पूरी तरह बदलती चली गई. पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि हत्या की साजिश घर के अंदर ही रची गई थी. पत्नी को आशंका थी कि पति शराब में न खर्च कर दे पैसा पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि हरनारायण शराब का आदी था और उसने हाल ही में अपनी बकरी और भैंस बेचकर 82 हजार 500 रुपये घर लाया था. पत्नी को आशंका थी कि वह यह रकम शराब में खर्च कर देगा, इसी बात को लेकर घर में विवाद हुआ और धीरे-धीरे यह विवाद हत्या की साजिश में बदल गया. पुलिस के अनुसार पत्नी रामप्यारी ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर हरनारायण को रास्ते से हटाने का फैसला लिया और इसके लिए बेटियों के अपने मित्र जयवीर कुशवाहा को भी शामिल किया था.