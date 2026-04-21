रिश्तों का कत्ल : चंद पैसे के लिए 'काल' बन गया परिवार, पत्नी और बेटियों ने छीन ली पिता की सांसें
पुलिस को गुमराह करने के लिए शिक्षक समेत अन्य पर लगाया था आरोप, 5 आरोपी गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 7:41 PM IST
महोबा: महोबा जिले के पनवाड़ी थाना क्षेत्र के हैवतपुरा ब्राह्मण गांव में एक सप्ताह पहले नाले में मिले शव मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. जिस वारदात को लेकर आशंका जताई गई थी कि बाहरी लोगों ने अंजाम दिया होगा, लेकिन वह परिवार के भीतर रची गई साजिश निकली. पुलिस ने मृतक हरनारायण की पत्नी रामप्यारी, उसकी तीन बेटियां ज्योति, सोनाली और पूजा और बेटियों के एक मित्र जयवीर कुशवाहा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है.
दरअसल, बीते 14 अप्रैल को हरनारायण का शव उसके घर के पीछे नाले में पड़ा मिला था. घटना के बाद पत्नी रामप्यारी ने पड़ोस के एक सरकारी शिक्षक सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी पूरी तरह बदलती चली गई. पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि हत्या की साजिश घर के अंदर ही रची गई थी.
पत्नी को आशंका थी कि पति शराब में न खर्च कर दे पैसा
पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि हरनारायण शराब का आदी था और उसने हाल ही में अपनी बकरी और भैंस बेचकर 82 हजार 500 रुपये घर लाया था. पत्नी को आशंका थी कि वह यह रकम शराब में खर्च कर देगा, इसी बात को लेकर घर में विवाद हुआ और धीरे-धीरे यह विवाद हत्या की साजिश में बदल गया. पुलिस के अनुसार पत्नी रामप्यारी ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर हरनारायण को रास्ते से हटाने का फैसला लिया और इसके लिए बेटियों के अपने मित्र जयवीर कुशवाहा को भी शामिल किया था.
पुलिस को गुमराह करने दूसरों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत
बताया गया कि साजिश के तहत सभी ने मिलकर रस्सी से हरनारायण का गला घोंट दिया. हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव को घर के पीछे नाले में फेंक दिया गया, ताकि मामला दुर्घटना या बाहरी हमले जैसा लगे. इसके बाद पत्नी ने खुद पुलिस को गुमराह करने के लिए पड़ोस के एक सरकारी शिक्षक सहित अन्य लोगों पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया और हत्या का खुलासा करने की मांग भी करती रही. इतना ही नहीं, घटना को लेकर परिजनों ने झांसी–मिर्जापुर हाईवे पर जाम भी लगाया और स्थानीय जनप्रतिनिधि पर आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने जाम लगाने के मामले में भी दो नामजद सहित 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.
सभी आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
एसपी के निर्देश पर गठित एसओजी और पनवाड़ी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने जब तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया तो सच्चाई सामने आ गई. सख्ती से पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली. पुलिस ने उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त रस्सी, मृतक का मोबाइल और 82 हजार 500 रुपये नगद बरामद कर लिए हैं. पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने बताया कि जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि मृतक की पत्नी को पैसों को लेकर आशंका थी और पारिवारिक विवाद के चलते यह खौफनाक कदम उठाया गया. उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है, जहां रिश्तों की बुनियाद पर खड़ी एक परिवारिक संरचना ही हत्या की वजह बन गई और अपने ही लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति की जान ले ली.
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