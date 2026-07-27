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कवर्धा पुलिस ने 24 घंटे में किया हत्याकांड का खुलासा, विवाद परेशान होकर पत्नी ने ही चचेरे भाई के साथ मिलकर की हत्या

लोहारा पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया महेश साहू हत्याकांड, पत्नी और चचेरे भाई को किया गिरफ्तार, शराब पीने के बाद उतारा मौत के घाट

Wife Murdered Husband
विवाद परेशान होकर पत्नी ने ही चचेरे भाई के साथ मिलकर की हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 27, 2026 at 5:46 PM IST

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कवर्धा. कबीरधाम जिले की लोहारा पुलिस ने महेश साहू हत्याकांड का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके चचेरे भाई को इस मामले में गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, घरेलू विवाद और पति की शराब पीने की आदत से परेशान होकर दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी.

लोहारा पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया महेश साहू हत्याकांड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है मामला?

जानकारी के अनुसार, 25 जुलाई की सुबह बानों गांव के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में मिला था. मृतक की पहचान बासिनछोरी निवासी महेश साहू के रूप में हुई. शव अर्धनग्न अवस्था में था और शरीर पर चोट के निशान मिलने के कारण पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए फोरेंसिक टीम की सहायता से जांच शुरू की.

पत्नी से होता था विवाद

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि महेश साहू और उसकी पत्नी नीता साहू के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था. विवाद के चलते नीता अपने मायके में रह रही थी. घटना की रात नीता अपने चचेरे भाई ओदराम साहू के साथ महेश से मिलने उसके घर पहुंची थी. अगले दिन सुबह तीनों घर से निकले, जिसके कुछ समय बाद बानों गांव के पास महेश का शव बरामद हुआ.

पूछताछ में किया खुलासा

संदेह के आधार पर पुलिस ने नीता साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी महिला ने बताया कि उसने पति से छुटकारा पाने के लिए अपने चचेरे भाई ओदराम साहू के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी. दोनों ने घटना की रात महेश के साथ शराब पी और सुबह घर से निकलने के दौरान बानों गांव के पास पत्थर से सिर और सीने पर वार कर उसकी हत्या कर दी. वारदात के बाद दोनों मौके से फरार हो गए.

महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी ओदराम साहू को भी गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पत्थर समेत अन्य साक्ष्य भी जब्त कर लिए हैं.

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