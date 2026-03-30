अमरोहा: प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट
प्रेम संबंध में आड़े आ रहा पति को, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर कर दी हत्या.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 8:27 PM IST
अमरोहा: जनपद के थाना हसनपुर, गांव पिपलौती कलां में सोमवार को पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी. जिसके बाद पुलिस ने पत्नी और प्रेमी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
हसनपुर थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी के अनुसार, कोतवाली क्षेत्र के गांव पिपलौती कला का रहने वाला राजमिस्त्री मेराज की शादी थाना सैदनगली क्षेत्र के गांव ढक्का निवासी रूही से हुई थी, शादी के कुछ समय बाद ही रूही के अपनी बहन के देवर फरमान से अवैध संबंध हो गए थे. बताया जा रहा है कि दोनों करीब पांच वर्षों से रिश्ते में थे. जब मेराज को पत्नी के इस प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई तो वह इसका विरोध किया, जिससे दंपती के बीच लगातार तनाव बना रहता था.
इसके बाद रूही ने प्रेमी संग मिलकर पति को मारने का प्लान बनाया. रूही ने बीते शाम मेहराज के खाने में नशीली गोलियां मिला दीं, जैसे ही उसे नींद लगी, रूही ने अपने प्रेमी फरमान और उसके दोस्त अदनान को घर बुलाया. तीनों ने मेहराज के हाथ-पैर बांधे, फिर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी.
सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई. पुलिस ने शक के बुनियाद पर पत्नी रूही से जब सख्ती से पूछताछ की, तो उसने सच कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, और जेल भेज दिया.