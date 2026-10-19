श्रावस्ती में घरेलू विवाद के बाद पत्नी की हत्या, आरोपी पति हिरासत में
मल्हीपुर क्षेत्र के बांसगढ़ी गांव की घटना, धारदार हथियार से हमले का आरोप; मृतका के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 3:26 PM IST
श्रावस्ती: मल्हीपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर बनगई गांव के मजरा बांसगढ़ी में रविवार देर रात घरेलू विवाद के बाद एक महिला की मौत हो गई. मृतका की पहचान नीलम मौर्य (40) पत्नी रक्षाराम मौर्य के रूप में हुई है. परिजनों ने महिला के पति पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
परिजनों के मुताबिक, रविवार देर रात करीब एक बजे नीलम और उनके पति रक्षाराम के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर रक्षाराम ने नीलम पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. परिजन उन्हें एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मल्हीपुर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
पिता ने लगाया आए दिन विवाद करने का आरोप: मृतका के पिता बहुदल मौर्य ने आरोप लगाया कि रक्षाराम आए दिन उनकी बेटी से झगड़ा और विवाद करता था. रक्षाराम बांसगढ़ी गांव का निवासी है और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाता है. नीलम की शादी करीब 22 वर्ष पहले नेपाल के बांके जिले के घरवाली टोल निवासी बहुदल मौर्य की बेटी के रूप में हुई थी। दंपति के दो बच्चे हैं. उनका 18 वर्षीय बेटा अभिषेक मौर्य पुणे में रहता है, जबकि 16 वर्षीय बेटी अंकित मौर्य नेपाल में अपने मामा के यहां रहकर पढ़ाई कर रही है. भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा
घटना की जानकारी मिलने पर मृतका की बुआ की बेटी सुशीला मौर्य ने नेपाल के बांके जिले में मायके पक्ष को सूचना दी. इसके बाद मृतका के भाई विक्रांत राज मौर्य ने मल्हीपुर थाने में तहरीर देकर अपने जीजा रक्षाराम पर हत्या का आरोप लगाया. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है.
सूचना पर जमुनहा चौकी प्रभारी विनायक सिंह फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाए. मल्हीपुर के प्रभारी निरीक्षक महेंद्र कुमार सिंह ने सीओ भिनगा आलोक सिंह के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह ने बताया कि मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है. घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
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