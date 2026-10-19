ETV Bharat / state

श्रावस्ती में घरेलू विवाद के बाद पत्नी की हत्या, आरोपी पति हिरासत में

श्रावस्ती में घरेलू विवाद के बाद पत्नी की हत्या ( Photo Credit: ETV Bharat )

श्रावस्ती: मल्हीपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर बनगई गांव के मजरा बांसगढ़ी में रविवार देर रात घरेलू विवाद के बाद एक महिला की मौत हो गई. मृतका की पहचान नीलम मौर्य (40) पत्नी रक्षाराम मौर्य के रूप में हुई है. परिजनों ने महिला के पति पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

परिजनों के मुताबिक, रविवार देर रात करीब एक बजे नीलम और उनके पति रक्षाराम के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर रक्षाराम ने नीलम पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. परिजन उन्हें एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मल्हीपुर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.