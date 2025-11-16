बच्चा न होने पर गला रेतकर पत्नी की हत्या; लाश के पास खून से लिखा 'मेरा पति निर्दोष', ऐसे खुला राज
प्रयागराज के बारा इलाके की घटना, पुलिस ने 5 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा, आरोपी पति गिरफ्तार.
Published : November 16, 2025 at 5:08 PM IST
प्रयागराज : बच्चा न होने पर पति ने चाकू से गला रेतकर पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए लाश के पास खून से 'मेरा पति निर्दोष' लिख दिया. आरोपी पति पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन आखिर में उसकी पोल खुल ही गई. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
मामला बारा थाना क्षेत्र के लोहगार बाजार का है. यहां किराए के मकान में रहने वाले रोहित द्विवेदी की शादी 5 साल पहले सुषमा द्विवेदी से हुई थी. बच्चा न होने पर घर में कलह होती थी. परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराली सुषमा को प्रताड़ित करते थे.
हत्या के बाद भागकर पहुंचा ऑफिस : रोहित एनटीपीसी कार्यालय में गार्ड है. एसीपी कुंजलता ने बताया कि शुक्रवार को रोहित और सुषमा में झगड़ा हुआ था. इसके बाद रोहित ने चाकू से पत्नी का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद पत्नी के खून से लाश के पास 'मेरा पति निर्दोष' लिखकर पीछे के दरवाजे से ऑफिस पहुंच गया.
मकान मालिक को किया फोन : पुलिस के अनुसार रोहित हत्या को आत्महत्या का रूप देना चाहता था. इसी प्लानिंग के तहत उसने ऑफिस पहुंचकर मकान मालिक को फोन किया. कहा कि पत्नी से बात करा दीजिए. उससे बात नहीं हो पा रही है. मकान मालिक ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, आवाज भी दी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला.
पुलिस से बोला- पत्नी ने आत्महत्या कर ली है : इसके बाद मकान मालिक ने रोहित को इसकी जानकारी दी. इसके बाद रोहित घर पहुंचा. दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा तो रोने का नाटक करने लगा. मकान मालिक ने पुलिस को घटना की सूचना दी. पुलिस कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई. पुलिस को रोहित ने पत्नी के द्वारा आत्महत्या करने की जानकारी दी.
पुलिस की सख्ती के बाद उगले राज : गले पर जख्म देखकर पुलिस को शक हुआ. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने रोहित के मोबाइल की लोकेशन निकलवाई तो पता चला है कि घटना के दौरान वह घर में ही मौजूद था. इसके बाद पुलिस ने शनिवार को रोहित को हिरासत में ले लिया. पुलिस की सख्ती के बाद वह टूट गया. इसके बाद पूरे राज उगल दिए. अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया.
सास, ससुर, जेठ, जेठानी पर भी मुकदमा : पुलिस ने मामले में सुषमा के भाई रवि शुक्ला की तहरीर पर सास, ससुर, जेठ, जेठानी और पति पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. अन्य को भी जेल भेजने की तैयारी है. एसीपी कुंजलता ने बताया कि मामले में अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है.
