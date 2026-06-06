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जिससे की थी लव मैरिज उसी को मार डाला, मुरादाबाद में पत्नी की हत्या

थाना मैनाठेर क्षेत्र के गांव रसूलपुर हमीर में वारदात, पुलिस हत्यारोपी की तलाश में जुटी.

wife murdered by crushing head with brick in moradabad husband absconding
मुरादाबाद में पत्नी की हत्या. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 10:03 AM IST

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मुरादाबाद: जनपद मुरादाबाद के थाना मैनाठेर क्षेत्र के गांव रसूलपुर हमीर में शुक्रवार तड़के दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. यहां एक युवक ने पत्नी के सिर पर ईंट से ताबड़तोड़ वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार गांव रसूलपुर हमीर निवासी नाज़िम ने सना नाम की महिला से 2021 में प्रेम विवाह किया था. दोनों के तीन बच्चे हैं. बड़ी बेटी 5 वर्ष की उससे छोटा बेटा और एक सबसे छोटी बेटी 8 माह की बताई जा रही है. आरोप है कि शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद नाज़िम ने पत्नी सना के सिर पर ईंट से हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने से सना लहूलुहान होकर कमरे में गिर पड़ी.

घटना की जानकारी मिलते ही मैनाठेर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. बाद में घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए सीओ बिलारी अशोक कुमार भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. वहीं फॉरेंसिक टीम ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए.

मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही नाज़िम दहेज की मांग को लेकर सना को प्रताड़ित करता था. वह दहेज में नकदी और भैंस की मांग करता था. मृतका के पिता ने बताया कि सुबह उनकी नवासी घर पहुंची और रोते हुए बताया कि उसके पिता ने मां के सिर पर ईंट मार दी है. सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे तो उनकी बेटी कमरे के अंदर खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी. इस तरह की भी जानकारी सामने आई है कि नाज़िम नशे का आदी था और अक्सर घरेलू विवाद करता रहता था.

फ़िलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है. इस बारे में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मुरादाबाद कुंवर आकाश सिंह का कहना है कि हत्यारोपी की तलाश की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.



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