पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर पुलिस को की कॉल, बोला-लाश घर में पड़ी है, हत्यारोपी पति गिरफ्तार

गोरखपुर में महिला की हत्या, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच में जुटी.

wife murdered axe in gorakhpur due to suspicion husband arrested
गोरखपुर में महिला की हत्या. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 7:36 AM IST

गोरखपुर: अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी. बेटे को भी जान से मारने के लिए दौड़ा लिया. वह जान बचाकर घर से भाग गया. घटना के बाद उसने अपने नाना को वारदात की सूचना दी. इस बीच आरोपी पति ने खुद पुलिस को कॉल करके अपनी पत्नी की हत्या की खबर दी. उसने पुलिस को बताया कि पत्नी की लाश घर में पड़ी है. यह सुनते ही हड़कंप मच गया. आनन फानन में कॉल ट्रेस की गई. पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को हिरासत में लिया. मौके पर पुलिस ने कमरे से साक्ष्य जुटाए और डेडबॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

20 साल पहले हुई थी शादी: घटना 3 मार्च मंगलवार देर रात एक से डेढ़ बजे की है. खजनी थाना अंतर्गत आरोपी अशोक निषाद (44) साल धाधूपार गांव में अपनी पत्नी नीलम देवी (40) के साथ रहता था. दोनों की 2006 में करीब 20 साल पहले शादी हुई थी.दोनों को एक बेटा सूरज (17) और बेटी सृष्टि (14) हैं. वारदात के वक्त दोनों घर में ही सो रहे थे.

दोनों में अक्सर होता था विवाद: पति-पत्नी का अक्सर विवाद होता रहता था. अशोक को पत्नी पर अवैध संबंध का शक था. 3 मार्च मंगलवार को देर रात करीब 1 बजे की घटना है. अचानक रात में नीलम के चिल्लाने की आवाज आई. अशोक ने कुल्हाड़ी से पत्नी नीलम पर हमला किया, गला काट दिया. चारों ओर खून ही खून फैल गया. इसके बाद बेटा सूरज चिल्लाया तो अशोक ने उसे भी फावड़ा लेकर दौड़ा लिया. वो वहां से भागा और गांव के बाहर जाकर अपने महुआपार निवासी नाना राजेंद्र निषाद को कॉल करके घटना की जानकारी दी.

मुंबई में कारपेंटर था पति: जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पुलिस को फोन कर पत्नी की लाश घर में पड़ी होने की बात कही. पुलिस के आने तक अशोक नीलम की लाश के पास कमरे में ही बैठा था. बेटी सृष्टि पुलिस के साथ थी. पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर रात में ही थाने ले गई. बुधवार सुबह एक बजे लेकर वापस आरोपी को लेकर घर पहुंची. सीन रीक्रिएट किया. लोगों से पूछताछ की. कत्ल में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया.अशोक निषाद कुछ दिन पहले मुंबई में कारपेंटर का काम करता था.कुछ सालों से वह गांव में ही रहकर खेती और पशुपालन करने लगा.



पुलिस क्या बोली: सीओ सर्किल खजनी दीपांशी राठौर ने बताया कि महिला के पिता राजेन्द्र निषाद की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी पति अशोक को हिरासत में ले लिया है. जिसने अपने पत्नी की गला काटकर हत्या की थी. उसको गिरफ्तार करने के बाद आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

