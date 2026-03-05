ETV Bharat / state

पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर पुलिस को की कॉल, बोला-लाश घर में पड़ी है, हत्यारोपी पति गिरफ्तार

गोरखपुर: अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी. बेटे को भी जान से मारने के लिए दौड़ा लिया. वह जान बचाकर घर से भाग गया. घटना के बाद उसने अपने नाना को वारदात की सूचना दी. इस बीच आरोपी पति ने खुद पुलिस को कॉल करके अपनी पत्नी की हत्या की खबर दी. उसने पुलिस को बताया कि पत्नी की लाश घर में पड़ी है. यह सुनते ही हड़कंप मच गया. आनन फानन में कॉल ट्रेस की गई. पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को हिरासत में लिया. मौके पर पुलिस ने कमरे से साक्ष्य जुटाए और डेडबॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.



20 साल पहले हुई थी शादी: घटना 3 मार्च मंगलवार देर रात एक से डेढ़ बजे की है. खजनी थाना अंतर्गत आरोपी अशोक निषाद (44) साल धाधूपार गांव में अपनी पत्नी नीलम देवी (40) के साथ रहता था. दोनों की 2006 में करीब 20 साल पहले शादी हुई थी.दोनों को एक बेटा सूरज (17) और बेटी सृष्टि (14) हैं. वारदात के वक्त दोनों घर में ही सो रहे थे.



दोनों में अक्सर होता था विवाद: पति-पत्नी का अक्सर विवाद होता रहता था. अशोक को पत्नी पर अवैध संबंध का शक था. 3 मार्च मंगलवार को देर रात करीब 1 बजे की घटना है. अचानक रात में नीलम के चिल्लाने की आवाज आई. अशोक ने कुल्हाड़ी से पत्नी नीलम पर हमला किया, गला काट दिया. चारों ओर खून ही खून फैल गया. इसके बाद बेटा सूरज चिल्लाया तो अशोक ने उसे भी फावड़ा लेकर दौड़ा लिया. वो वहां से भागा और गांव के बाहर जाकर अपने महुआपार निवासी नाना राजेंद्र निषाद को कॉल करके घटना की जानकारी दी.



