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रोहतक में घरेलू कलह के चलते पत्नी की हत्या, पति ने लोहे की रॉड से किया वार

Wife Murder in Rohtak ( ETV Bharat )

रोहतक: मोखरा गांव में घरेलू कलह के चलते पति ने पत्नी की लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी. मृतका की पहचान मीना के रूप में हुई है. आरोप है कि देर रात पति नरेश ने लोहे की रॉड से मीना पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भिजवा दिया है.

पति ने किया पत्नी का मर्डर: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मीना की शादी वर्ष 2006 में मोखरा गांव निवासी नरेश के साथ हुई थी. मीना मूल रूप से बहादुरगढ़ की रहने वाली थी. शादी के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के साथ उसका विवाद चलने का आरोप लगाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि घरेलू कलह के चलते देर रात विवाद इतना बढ़ गया कि नरेश ने कथित तौर पर लोहे की रॉड से मीना पर हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने के कारण मीना की मौत हो गई.