रोहतक में घरेलू कलह के चलते पत्नी की हत्या, पति ने लोहे की रॉड से किया वार
Wife Murder in Rohtak: रोहतक में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.
Published : November 20, 2026 at 9:40 AM IST
रोहतक: मोखरा गांव में घरेलू कलह के चलते पति ने पत्नी की लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी. मृतका की पहचान मीना के रूप में हुई है. आरोप है कि देर रात पति नरेश ने लोहे की रॉड से मीना पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भिजवा दिया है.
पति ने किया पत्नी का मर्डर: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मीना की शादी वर्ष 2006 में मोखरा गांव निवासी नरेश के साथ हुई थी. मीना मूल रूप से बहादुरगढ़ की रहने वाली थी. शादी के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के साथ उसका विवाद चलने का आरोप लगाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि घरेलू कलह के चलते देर रात विवाद इतना बढ़ गया कि नरेश ने कथित तौर पर लोहे की रॉड से मीना पर हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने के कारण मीना की मौत हो गई.
घरेलू कलह के चलते की हत्या: घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष में मातम पसरा हुआ है. मीना के भाई ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उसकी बहन को ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था. उसने हत्या के लिए पति नरेश के साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी जिम्मेदार ठहराया है. भाई का कहना है कि इस संबंध में पहले भी पुलिस के पास शिकायत की गई थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी बहन को न्याय नहीं मिल पाया. उसने पुलिस प्रशासन से मामले में निष्पक्ष जांच कर सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.
पुलिस मामले की जांच में जुटी: वहीं, पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. बहु अकबरपुर थाना के एचएचओ जसबीर ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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