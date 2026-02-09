ETV Bharat / state

खाना और चाय नहीं बनायी तो पत्नी को मार डाला; कानपुर में पति ने ईंट से किए ताबड़तोड़ वार

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया, बर्रा थानाक्षेत्र के कर्रही गांव में 60 वर्षीय लालती राजपूत की हत्या उसके पति साहब राजपूत ने की.

Photo Credit: ETV Bharat
60 वर्षीय लालती राजपूत की हत्या पति साहब राजपूत ने की. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 10:36 PM IST

Updated : February 9, 2026 at 10:43 PM IST

2 Min Read
कानपुर: कानपुर साउथ के बर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत आज सोमवार को 60 वर्षीय महिला की हत्या उसके पति ने ईंट और सबल से मारकर कर दी. हत्या करने के बाद पति घर पर ही रहा. सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तो आरोपी साहब राजपूत मौके पर ही मिला.

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आरोपी पति को गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया है.

जानकारी देते डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी. (Photo Credit: ETV Bharat)

सब्बल और ईंट से ताबड़तोड़ वार किये: डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि कर्रही गांव में सोमवार को 60 वर्षीय महिला लालती राजपूत की हत्या उसके पति साहब राजपूत ने कर दी. आरोपी ने सब्बल और ईंट से सिर पर ताबड़तोड़ वार किये थे. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया.

चाय और खाना न देने पर हत्या: डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने कहा कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि लालती राजपूत ने बीती रात पति को खाना नहीं दिया था. इसके बाद सोमवार सुबह चाय बनाकर नहीं दी. इस कारण 65 वर्षीय साहब सिंह ने 60 वर्षीय लालती राजपूत की हत्या कर दी. महिला और आरोपी की कुल 6 संतान हैं. लालती की 4 बेटियों की शादी हो चुकी है,. बड़ा बेटा महेंद्र राजपूत अपने परिवार के साथ दूसरी जगह रहता है. छोटा बेटा करन अपनी पत्नी के साथ अलग रहता है.

बड़े बेटे ने पिता के खिलाफ दर्ज कराई FIR: डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि बड़े बेटे महेंद्र राजपूत ने अपने पिता साहब राजपूत के खिलाफ तहरीर दी है. तहरीर मिलने के बाद बर्रा थानाध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी साहब राजपूत को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया.

Last Updated : February 9, 2026 at 10:43 PM IST

