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2 करोड़ की चाहत में कातिल बनी पत्नी, प्रेमी संग मिलकर रची खौफनाक साजिश, पुलिस ने ऐसे खोला राज

चरखी दादरी: हरियाणा के चरखी दादरी में सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ साजिश रची. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पत्नी की नजर पति की संपत्ति, बीमा पॉलिसी और अन्य आर्थिक फायदे पर थी. उसने फरवरी और अप्रैल 2026 में पति के नाम पर 60-60 लाख रुपये की दो जीवन बीमा पॉलिसियां करवाईं, जिनमें वो खुद नॉमिनी थी. इसके अलावा पैतृक जमीन और लाखों के लेन-देन को मिलाकर करीब 2 करोड़ रुपये के फायदे का पूरा प्लान तैयार किया था.

सड़क हादसे पर परिवार को हुआ शक: 19 अप्रैल की रात गांव तिवाला के पास हुई घटना को शुरुआत में सामान्य सड़क हादसा माना गया. शुरू में जानकारी सामने आई कि प्रदीप नाम के युवक की स्कूटी को पीछे से टक्कर मारी गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने पहले इसे दुर्घटना मानकर केस दर्ज किया था. 24 अप्रैल को पीड़ित की बहन ने मामले में शक जताया. उसने बताया कि स्कूटी को मामूली नुकसान हुआ, जबकि प्रदीप की हालत बेहद गंभीर थी. इसी विरोधाभास ने पूरे मामले की दिशा बदल दी और पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की.

2 करोड़ की चाहत में कातिल बनी पत्नी, प्रेमी संग मिलकर रची खौफनाक साजिश (ETV Bharat)

कॉल डिटेल और डिजिटल सबूतों ने खोला पूरा खेल: जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे-वैसे साजिश की परतें खुलती चली गईं. पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल, बैंक ट्रांजैक्शन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. जांच में पता चला कि आरोपी महिला ने पति के पैसों से खरीदी गई बाइक अपने प्रेमी को दे रखी थी. वारदात में इस्तेमाल मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य डिजिटल सबूत भी बरामद किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पूरी प्लानिंग के साथ टक्कर मारकर हत्या को हादसे का रूप देने की कोशिश की थी.