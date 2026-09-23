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रिम्स में भर्ती कैदी फरार, पत्नी की हत्या के आरोप में पाकुड़ जेल में था बंद

रांची: रिम्स के कैदी वार्ड से इलाज के लिए भर्ती कराया गया हत्यारोपी फरार हो गया. फरार कैदी की पहचान हथिया हेम्ब्रम के रूप में हुई है. वह अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में पाकुड़ जेल में बंद था. ब्रेन से संबंधित बीमारी के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए पाकुड़ से रिम्स लाया गया था.

सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर हुआ फरार

जानकारी के अनुसार, हथिया हेम्ब्रम का इलाज रिम्स के मेडिसिन आईसीयू में डॉ. ऋषि गुड़िया की देखरेख में चल रहा था. बुधवार की सुबह उसने बाथरूम जाने की अनुमति ली. इसी दौरान वह सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर हथकड़ी समेत फरार हो गया. कैदी के फरार होने की जानकारी मिलते ही रिम्स में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना पाकुड़ पुलिस और बरियातू थाना पुलिस को दी गई. दोनों पुलिस टीमें फरार कैदी की तलाश में जुट गई हैं. आसपास के इलाकों के अलावा संभावित ठिकानों पर भी उसकी तलाश की जा रही है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद रिम्स अधीक्षक डॉ. हीरेंद्र बिरुआ मेडिसिन आईसीयू पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कैदी की सुरक्षा के समय कौन-कौन से पुलिसकर्मी तैनात थे और किस स्तर पर यह लापरवाही हुई है. बताया गया कि हथिया हेम्ब्रम को पाकुड़ जेल में गंभीर स्वास्थ्य समस्या के बाद रिम्स रेफर किया गया था.

केवल संथाली बोलता है फरार कैदी