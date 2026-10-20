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सीतापुर में पति ने क्यों कराई पत्नी की दूसरी शादी; 17 साल का रिश्ता, सरकारी कागज पर टूटा

सीतापुर में पति ने क्यों कराई पत्नी की दूसरी शादी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सीतापुर: जिले के मिश्रिख कोतवाली क्षेत्र में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां शादी के करीब 17 साल बाद पति-पत्नी के रिश्ते के बीच तीसरे का आ जाना चर्चा का विषय बना हुआ है. बात यहीं खत्म नहीं हुई, पत्नी दूसरे युवक के साथ रहने पर अड़ गई. आखिरकार पति ने पत्नी का फैसला स्वीकार किया और उसके प्रेमी से शादी करा दी. इस शादी को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.

जानकारी के मुताबिक, विपिन पुत्र नंदराम और रेखा भार्गव की शादी करीब 17 वर्ष पहले हुई थी. बताया जाता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से रेखा की पहचान अंबेडकर नगर निवासी राहुल उपाध्याय से हुई. धीरे-धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगीं. कुछ दिन पहले रेखा अपने घर से कहीं चली गई. इसके बाद पति विपिन ने उसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई.