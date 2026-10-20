सीतापुर में पति ने क्यों कराई पत्नी की दूसरी शादी; 17 साल का रिश्ता, सरकारी कागज पर टूटा
सोशल मीडिया पर पत्नी युवक के संपर्क में आई और फिर एक दिन घर छोड़कर चली गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 11:38 AM IST
सीतापुर: जिले के मिश्रिख कोतवाली क्षेत्र में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां शादी के करीब 17 साल बाद पति-पत्नी के रिश्ते के बीच तीसरे का आ जाना चर्चा का विषय बना हुआ है. बात यहीं खत्म नहीं हुई, पत्नी दूसरे युवक के साथ रहने पर अड़ गई. आखिरकार पति ने पत्नी का फैसला स्वीकार किया और उसके प्रेमी से शादी करा दी. इस शादी को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.
जानकारी के मुताबिक, विपिन पुत्र नंदराम और रेखा भार्गव की शादी करीब 17 वर्ष पहले हुई थी. बताया जाता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से रेखा की पहचान अंबेडकर नगर निवासी राहुल उपाध्याय से हुई. धीरे-धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगीं. कुछ दिन पहले रेखा अपने घर से कहीं चली गई. इसके बाद पति विपिन ने उसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई.
इसी बीच 17 अक्टूबर 2026 को राहुल के मिश्रिख पहुंचने और रेखा के उसके साथ कोतवाली में मौजूद होने की जानकारी मिली. मामले की जानकारी होने के बाद विपिन ने शुरुआत में पत्नी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन रेखा अपने फैसले पर अड़ी रही. वह राहुल के साथ दिल्ली में रहना चाहती थी.
पति विपिन ने बताया कि परिवार के स्तर पर भी उसे समझाने की कोशिशें सफल नहीं हुईं. आखिरकार पत्नी की इच्छा पर हमने अलग होने की सहमति दे दी. इसके बाद रेखा और राहुल की मंदिर में शादी करा दी गई. विपिन ने भारी मन से रेखा को राहुल के साथ विदा कर दिया.
करीब 17 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद सामने आए इस घटनाक्रम ने लोगों का ध्यान खींच लिया है. यह घटनाक्रम केवल पति-पत्नी के रिश्ते में आए बदलाव तक सीमित नहीं है.
करीब 17 साल के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों और दो बच्चों के भविष्य से भी जुड़ा जुड़ा है. एक ओर पति-पत्नी के बीच रिश्ते में आया यह मोड़ है, तो दूसरी ओर बच्चों के जीवन और परिवार की आगे की परिस्थितियों को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं.
पति विपिन ने बताया कि उसकी शादी 12 मार्च 2009 को रेखा से हुई थी. बीते दिनों उसको जब फेसबुक के जरिए हुई, दोस्ती के बाद उसके प्रेमी के बारे में जानकारी हुई तो उसने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन रेखा नहीं मानी.
इसी बीच 22 दिन पहले रेखा घर से बिना बताए कही चली गई थी. जब वह वापस आई तो राहुल के साथ आई, जिसके बाद उसे कागजी कार्रवाई के बाद शादी कराकर राहुल के साथ भेज दिया गया.
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