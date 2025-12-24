ETV Bharat / state

प्रयागराज में पत्नी के प्रेमी का गला रेता, शव कुएं में फेंका, साजिश में बेटे को भी किया शामिल

पत्नी को प्रेमी के साथ देख भड़का पति, तीन दिन बाद मिला शव, पिता-पुत्र गिरफ्तार.

प्रयागराज में हत्या का खुलासा.
प्रयागराज में हत्या का खुलासा. (Photo Credit; Prayagraj Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 11:44 AM IST

प्रयागराज : खीरी थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है. यहां एक युवक की हत्या कर उसका शव कुएं में फेंक दिया गया. तीन दिन से लापता युवक का शव मिलने के बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया. हत्या के आरोप में महिला के पति और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है.

परिचित की जमानत कराने की बात कहकर निकला था : मृतक की पहचान कोरांव नगर पंचायत के शहीद नगर मोहल्ला निवासी सुशील कुमार (28) के रूप में हुई है. वह 19 दिसंबर को घर से यह कहकर निकला था कि एक परिचित की जमानत कराने जा रहा है, लेकिन नहीं लौटा. अगले दिन उसके भाई सतीश कुमार ने कोरांव थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. मंगलवार को खीरी थाना क्षेत्र के चांद खमरिया कटरा मौजा स्थित एक कुएं से शव मिलने की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे. पहचान होने के बाद पुलिस ने जांच की तो गले पर धारदार हथियार के गंभीर वार के निशान मिले, जिससे हत्या की पुष्टि हुई.

सूर्यलाल ने पत्नी के साथ प्रेमी सुशील को देख लिया था: पुलिस जांच में सामने आया कि सुशील का खीरी क्षेत्र की एक 40 वर्षीय महिला से प्रेम संबंध था. महिला का पति सूर्यलाल इस रिश्ते से पहले से नाराज था और दोनों पर नजर रखे हुए था. सुशील महिला के घर के पास एक शराब की दुकान पर काम करता था, जहां से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं.
डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने बताया कि घटना वाली रात सुशील महिला के घर पहुंचा था. इसी दौरान सूर्यलाल ने उसे पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया. गुस्से में वह सुशील के पीछे दौड़ा. भागते समय सुशील फिसलकर गिर गया, तभी सूर्यलाल ने चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

हत्या करने के बाद बेटे को बुलाकर शव कुंए में फेंका: हत्या के बाद सूर्यलाल ने अपने 18 वर्षीय बेटे अंकित को बुलाया. दोनों ने मिलकर शव को पास के कुएं में फेंक दिया, ताकि मामला हादसा या गुमशुदगी लगे, लेकिन शव मिलने के बाद सच्चाई सामने आ गई. डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने बताया कि पूछताछ में आरोपी पिता-पुत्र ने जुर्म कबूल कर लिया है. उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया गया है. मामले में महिला की भूमिका की भी जांच की जा रही है. मृतक सुशील तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था और एक बच्चे का पिता था. घटना के बाद से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

