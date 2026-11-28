रेवाड़ी सुरेंद्र हत्याकांड: पत्नी सीमा समेत 3 दोषियों को उम्रकैद, 60-60 हजार जुर्माना
Surender murder case: रेवाड़ी अदालत ने 2019 के सुरेंद्र हत्याकांड में पत्नी सीमा, अनिल और मनीष को उम्रकैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई.
Published : November 28, 2026 at 8:59 AM IST
रेवाड़ी : जिले के कोसली के सुधराना गांव में 2019 में हुए सुरेंद्र कुमार हत्याकांड में अदालत ने मृतक की पत्नी सीमा यादव समेत तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंकिता शर्मा की अदालत ने सीमा, अनिल और मनीष को हत्या का दोषी करार देते हुए प्रत्येक पर 60-60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर चार महीने अतिरिक्त जेल काटनी होगी.
पत्नी ने बताई थी घर में घुसकर हमले की कहानी: दरअसल, 23 दिसंबर 2019 को कोसली पुलिस को सूचना मिली थी कि सुधराना गांव निवासी सुरेंद्र कुमार की मारपीट और चोटों के कारण मौत हो गई है. वह जिला नूंह की अदालत में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे. उनका शव कोसली के सरकारी अस्पताल में रखा गया था. शुरुआती बयान में पत्नी सीमा ने बताया था कि रात को घर में सोते समय कुछ अज्ञात व्यक्ति उनके पति पर हमला कर गए.
रात 11 बजे शोर सुनकर जागने का दावा: सीमा ने पुलिस को बताया था कि 21 दिसंबर की शाम सुरेंद्र घर आए थे. 22 दिसंबर की रात खाना खाने के बाद वह और उनका बेटा निखिल बेड पर सो गए, जबकि सुरेंद्र कमरे के स्टोर में बनी चारपाई पर सो रहे थे. सीमा के मुताबिक रात करीब 11 बजे शोर सुनकर उठी तो तीन-चार अज्ञात व्यक्ति पति के साथ मारपीट कर रहे थे. एक व्यक्ति ने तेजधार हथियार से उनके सिर पर वार किया. इसके बाद परिजन सुरेंद्र को अस्पताल ले गए, जहां उनकी मौत हो गई. पुलिस ने हत्या समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था.
2017 में फिर शुरू हुई बातचीत: जांच में पुलिस को पता चला कि वारदात किसी बाहरी हमले का नतीजा नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश थी. गिरफ्तार आरोपी अनिल निवासी पांडु पिंडारा, जींद ने पूछताछ में बताया कि वर्ष 2007 से सीमा से उसकी जान-पहचान थी. 2017 में एक शादी के दौरान दोनों की बातचीत दोबारा शुरू हुई. इसके बाद अनिल का सुधराना आना-जाना और रात में रुकना शुरू हो गया था.
2 लाख रुपये देकर हत्या की योजना बनाई: पुलिस जांच के अनुसार सीमा और अनिल ने सुरेंद्र को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. अनिल ने एक नाबालिग और मनीष को 2 लाख रुपये देने का वादा कर साजिश में शामिल किया. 22 दिसंबर की रात सीमा ने फोन कर दरवाजा खुलवाया. इसके बाद तीनों ने मिलकर सुरेंद्र की हत्या कर दी और मोटरसाइकिल से वापस अपने गांव लौट गए.
गवाही और साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला: पुलिस ने जांच के दौरान नाबालिग को अभिरक्षा में लिया और मनीष तथा सीमा को गिरफ्तार किया. चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत में साक्ष्य पेश किए गए और गवाहों के बयान दर्ज हुए. सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने सीमा, अनिल और मनीष को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.
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