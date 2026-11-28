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रेवाड़ी सुरेंद्र हत्याकांड: पत्नी सीमा समेत 3 दोषियों को उम्रकैद, 60-60 हजार जुर्माना

रेवाड़ी सुरेंद्र हत्याकांड ( ETV Bharat )

रेवाड़ी : जिले के कोसली के सुधराना गांव में 2019 में हुए सुरेंद्र कुमार हत्याकांड में अदालत ने मृतक की पत्नी सीमा यादव समेत तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंकिता शर्मा की अदालत ने सीमा, अनिल और मनीष को हत्या का दोषी करार देते हुए प्रत्येक पर 60-60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर चार महीने अतिरिक्त जेल काटनी होगी.

पत्नी ने बताई थी घर में घुसकर हमले की कहानी: दरअसल, 23 दिसंबर 2019 को कोसली पुलिस को सूचना मिली थी कि सुधराना गांव निवासी सुरेंद्र कुमार की मारपीट और चोटों के कारण मौत हो गई है. वह जिला नूंह की अदालत में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे. उनका शव कोसली के सरकारी अस्पताल में रखा गया था. शुरुआती बयान में पत्नी सीमा ने बताया था कि रात को घर में सोते समय कुछ अज्ञात व्यक्ति उनके पति पर हमला कर गए.