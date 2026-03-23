तलाक के लिए पत्नी से मारपीट करने वाले जवान के खिलाफ मामला दर्ज, मां पर भी उठाया था हाथ
पीड़िता ने ITBP जवान पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. इसको लेकर मामला दर्ज करवाया है.
Published : March 23, 2026 at 11:01 AM IST
जोधपुर : अपनी पत्नी और मां के साथ मारपीट करने वाले आईटीबीपी (इंडो-तिब्बत पुलिस बल) के जवान के खिलाफ उसकी पत्नी ने मारपीट के आरोप लगाते हुए मामला भगत की कोठी थाने में दर्ज करवाया है. आरोप है कि देवड़ा ने 15 मार्च को दोनों के साथ मारपीट की थी. इसका वीडियो भी सामने आया था. अब पत्नी की रिपोर्ट पर भगत की कोठी थाना पुलिस ने जवान के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मामले की जांच एएसआई हनुवंत सिंह को सौंपी है. भगत की कोठी थानाधिकारी सुरेश बिश्नोई ने बताया कि आईटीबीपी के जवान ने 15 मार्च को अपनी मां और पत्नी से मारपीट की. मारपीट की घटना का परिवार के सदस्य ने वीडियो बनाया है.
वीडियो में आरोपी अपनी पत्नी और मां से मारपीट करता हुआ नजर आ रहा था. घटना के बाद पुलिस ने 16 मार्च को आरोपी पति को शांति भंग में गिरफ्तार किया था. अब पत्नी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है. पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि उसका पति इंडो तिब्बत पुलिस बल (आईटीबीपी) में कार्यरत है. उनकी शादी 17 साल पहले हुई थी. उनके तीन संतानें हैं. पति ने अपनी मां और उनसे 15 मार्च को मारपीट की. जवान की पत्नी ने आरोप लगाया कि पति बच्चों को भी पीटता है.
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बेटा चिल्लाता रहा- मेरी मां को मत मारो : वीडियो में जवान अपनी पत्नी को हाथों और लातों से मारता नजर आ रहा है. इस दौरान बीच बचाव करने जब उसकी मां आई तो उसने मां का भी गला पकड़ लिया उनके साथ भी मारपीट की. बेटा भी वहां खड़ा-खड़ा चिल्लाता रहा कि मेरी मां को मत मारो, लेकिन जवान नहीं रुका. वह बेटे की तरफ बढ़ा तो पत्नी ने उसका हाथ पकड़ा. बाद में सास-बहू ने मिलकर उसे घर से बाहर धकेला. पीड़िता का आरोप है कि उसका पति 2015 से उसके साथ मारपीट कर रहा है. उसका किसी अन्य महिला के साथ संबंध है. वह तलाक लेना चाहता है, लेकिन पत्नी तलाक नहीं देना चाहती है.