ETV Bharat / state

तलाक के लिए पत्नी से मारपीट करने वाले जवान के खिलाफ मामला दर्ज, मां पर भी उठाया था हाथ

जोधपुर : अपनी पत्नी और मां के साथ मारपीट करने वाले आईटीबीपी (इंडो-तिब्बत पुलिस बल) के जवान के खिलाफ उसकी पत्नी ने मारपीट के आरोप लगाते हुए मामला भगत की कोठी थाने में दर्ज करवाया है. आरोप है कि देवड़ा ने 15 मार्च को दोनों के साथ मारपीट की थी. इसका वीडियो भी सामने आया था. अब पत्नी की रिपोर्ट पर भगत की कोठी थाना पुलिस ने जवान के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मामले की जांच एएसआई हनुवंत सिंह को सौंपी है. भगत की कोठी थानाधिकारी सुरेश बिश्नोई ने बताया कि आईटीबीपी के जवान ने 15 मार्च को अपनी मां और पत्नी से मारपीट की. मारपीट की घटना का परिवार के सदस्य ने वीडियो बनाया है.

वीडियो में आरोपी अपनी पत्नी और मां से मारपीट करता हुआ नजर आ रहा था. घटना के बाद पुलिस ने 16 मार्च को आरोपी पति को शांति भंग में गिरफ्तार किया था. अब पत्नी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है. पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि उसका पति इंडो तिब्बत पुलिस बल (आईटीबीपी) में कार्यरत है. उनकी शादी 17 साल पहले हुई थी. उनके तीन संतानें हैं. पति ने अपनी मां और उनसे 15 मार्च को मारपीट की. जवान की पत्नी ने आरोप लगाया कि पति बच्चों को भी पीटता है.