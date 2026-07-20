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सात फेरे के अजीब क़िस्से: पत्नी गई मायके, पति 8 दिन से घर में क़ैद !  खिड़की से मिल रहा खाना

पत्नी से आमने-सामने बात करने पर अड़ा बुजुर्ग!

पति को मकान ने बंद कर चली गई पत्नी
पति को मकान ने बंद कर चली गई पत्नी (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 11:42 AM IST

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Updated : July 20, 2026 at 12:24 PM IST

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हाथरस: हाथरस में पत्नी अपने पति को घर में बंद कर चली गई. पति 8 दिन से घर में बंद है. मामला शहर कोतवाली के जागेश्वर मोहल्ले का है. जहां एक बुजुर्ग प्राइवेट शिक्षक पिछले आठ दिन से अपने मकान में बंद है. एक बुजुर्ग प्राइवेट शिक्षक अशोक कुमार उम्र करीब 60 साल का आरोप है कि उसकी पत्नी उसे पिछले आठ दिनों से कमरे में बंद कर मायके चली गई है.

बुजुर्ग पति को मकान ने बंद कर चली गई पत्नी
बुजुर्ग पति को मकान ने बंद कर चली गई पत्नी (Photo Credit: ETV Bharat)

शिक्षक का कहना है कि पत्नी अक्सर उसे कमरे में बंद कर चली जाती है. पत्नी दो-चार दिन का खाना बनाकर गई थी, जिसके बाद अब उनके भाई का परिवार खिड़की के रास्ते उन्हें भोजन दे रहा है. उनका कहना है कि पत्नी के डर से कोई भी बाहर से ताला खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा. आज पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने अशोक कुमार को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने खुद पुलिस से कहा कि पत्नी के आने तक दरवाजा न खोला जाए.

पीड़ित पति अशोक कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी उनकी बड़ी बेटी के साथ 8 -10 दिन के लिए चली जाती है और उसे कमरे में बंद कर जाती है. दो-चार दिन का तो खाना बना जाती है. बाद में उसे खाने के लिए परेशानी होती है. उसे आंख से दिखाई नहीं देता है. इसलिए उसे खाना बनाने में दिक्कत होती है और वह जल भी जाता है. उन्होंने कहा कि इस मामले को देखा जाए और इसे जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए.

सीओ सिटी हिमांशु माथुर ने बताया कि सूचना पर पुलिस वहां गई थी, लेकिन बुजुर्ग ने ताला खोलने से मना कर दिया. उन्होंने पुलिस से कहा कि उन्हें दिखता नहीं है ऐसे में वह कहां जाएंगे. उन्होंने पुलिस को बताया की पत्नी के आने पर आमने-सामने बैठकर बात हो जाएगी.

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Last Updated : July 20, 2026 at 12:24 PM IST

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