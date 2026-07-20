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सात फेरे के अजीब क़िस्से: पत्नी गई मायके, पति 8 दिन से घर में क़ैद ! खिड़की से मिल रहा खाना

पति को मकान ने बंद कर चली गई पत्नी ( Photo Credit:ETV Bharat )