खौफनाक साजिश! पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की की हत्या, दोनों गिरफ्तार

जगदीश की हत्या उसकी पत्नी लक्ष्मी ने प्रेमी गोपाल से मिलकर कराई.

दोनों आरोपी गिरफ्तार
दोनों आरोपी गिरफ्तार (फोटो ईटीवी भारत भीलवाड़ा)
Published : December 26, 2025 at 11:16 AM IST

भीलवाड़ा: जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार को हुए ब्लाइंड मर्डर का शुक्रवार को भीलवाड़ा पुलिस ने खुलासा किया है. जहां अवैध संबंध के चलते पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने पत्नी व प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है जिनसे पूछताछ जारी है.

एसपी धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि जिले के करेडा थाना क्षेत्र में बुधवार को एक ब्लाइंड मर्डर की सूचना मिली थी. पुलिस ने इस जघन्य अपराध का खुलासा कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सहाड़ा एएसपी बुद्धराज व आसींद डीवाईएसपि ओमप्रकाश सोलंकी के सुपरविजन मे करेडा थानाधिकारी मुन्नीराम चोयल के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था. एसपी ने कहा की 24 दिसम्बर को प्रार्थी मांगी लाल पिता भारू कुमावत ने करेडा थाने में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने लिखा की मेरा 37 वर्षीय पुत्र जगदीश चंद्र कुमावत 23 दिसंबर की देर शाम को खेत पर फसल की रखवाली के लिए मोटरसाईकिल से गया था, जो काफी देर बाद भी घर नहीं लौटा था. रिपोर्ट पर धारा 103(1) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी.

इस मामले में भीलवाड़ा एसपी के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद इस मामले में मृतक की पत्नी 30 वर्षीय लक्ष्मी देवी व 35 वर्षीय गोपाल कुमावत पुत्र जोरू कुमावत को गिरफ्तार किया है. मतृक की पत्नी व प्रेमी के बीच संबंध के चलते मृतक इन दोनों को लेकर नाराज चल रहा था. ऐसे में मृतक की पत्नी और प्रेमी के बीच बाधा बनने के कारण महिला ने अपने प्रेमी को अपने पति की हत्या के लिए तैयार किया. इसी के चलते इन्होंने हत्या की है. मृतक के पिता ने पुलिस को बताया था कि घटना के दिन मेरी पुत्र वधू लक्ष्मी देवी ने कहा कि जगदीश चंद्र अभी तक घर पर नहीं आये और उनका फोन स्वीच ऑफ बता रहा है. तो तुरंत मै खेत पर गया तो देखा कि मोटरसाईकिल रोड के पास एक साइड में पड़ी हुई थी. उसके बाद मैंने मेरे पुत्र की खेत में तलाश की तो मेरा पुत्र खेत पर नहीं था.उसके बाद मैंने आस-पास खोजबीन की तो मेरे पुत्र का शव तालाब के पीछे कुएं के पास झाडियों में मिली. उसके बाद मैंने परिवार जनों को सूचना दी और लाश को घर पर लेकर आये और करेडा सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र लेकर गए थे.

