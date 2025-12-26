ETV Bharat / state

खौफनाक साजिश! पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की की हत्या, दोनों गिरफ्तार

दोनों आरोपी गिरफ्तार ( फोटो ईटीवी भारत भीलवाड़ा )

भीलवाड़ा: जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार को हुए ब्लाइंड मर्डर का शुक्रवार को भीलवाड़ा पुलिस ने खुलासा किया है. जहां अवैध संबंध के चलते पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने पत्नी व प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है जिनसे पूछताछ जारी है. एसपी धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि जिले के करेडा थाना क्षेत्र में बुधवार को एक ब्लाइंड मर्डर की सूचना मिली थी. पुलिस ने इस जघन्य अपराध का खुलासा कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सहाड़ा एएसपी बुद्धराज व आसींद डीवाईएसपि ओमप्रकाश सोलंकी के सुपरविजन मे करेडा थानाधिकारी मुन्नीराम चोयल के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था. एसपी ने कहा की 24 दिसम्बर को प्रार्थी मांगी लाल पिता भारू कुमावत ने करेडा थाने में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने लिखा की मेरा 37 वर्षीय पुत्र जगदीश चंद्र कुमावत 23 दिसंबर की देर शाम को खेत पर फसल की रखवाली के लिए मोटरसाईकिल से गया था, जो काफी देर बाद भी घर नहीं लौटा था. रिपोर्ट पर धारा 103(1) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी.