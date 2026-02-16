ETV Bharat / state

सुलतानपुर में पति की हत्या, पत्नी और दोस्त पर हत्या का आरोप, ये मामला आया सामने

एसपी चारु निगम ने बताया कि आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है, दीपक सिंह की तलाश की जा रही है.

पत्नी और दोस्त ने मिलकर कर दी हत्या
पत्नी और दोस्त ने मिलकर कर दी हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 1:54 PM IST

सुलतानपुर: जिले के लंभुआ थाना क्षेत्र के मदनपुर पनियार गांव में रविवार देर रात घर के अंदर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक चारु निगम, अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह व कोतवाल लंभुआ धीरज कुमार मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, मृतक अमित सिंह (35) पुत्र हरिनाम सिंह ट्रक चालक था. रविवार की देर रात किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ. इसके बाद अमित का दोस्त दीपक सिंह उसके घर आया, फिर पत्नी शिल्पी सिंह और दीपक सिंह ने मिलकर धारदार हथियार से अमित के गले पर वार कर उसकी हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि शिल्पी सिंह और दीपक सिंह के बीच अवैध संबंध चल रहा था.

चारु निगम पुलिस अधीक्षक (ETV Bharat)

वहीं, मृतक के भाई की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज, शिल्पी सिंह को गिरफ्तार कर आरोपी दीपक की तलाश में जुट गई है. वहीं, पिता की मौत के बाद बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है.

एसपी चारु निगम ने बताया कि आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है. फरार चल रहे दीपक सिंह की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित की गई हैं. जिले की पुलिस और एसओजी टीम उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है.

