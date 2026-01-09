पत्नी ने प्रेमी और भाई के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, जानिए कैसे हुआ खुलासा?
संभल में 2 जनवरी को मिला था युवक का शव, काफी कोशिश के बाद शव की हुई थी पहचान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 9, 2026 at 5:44 PM IST
संभल: पुलिस ने शुक्रवार को एक खौफनाक हत्याकांड का खुलासा किया है. मौत को पहले सड़क हादसा बताया जा रहा था. पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत साले और प्रेमी को गिरफ्तार किया है. हत्या की वजह जो पुलिस की जांच में सामने आई है, वह चौंकाने वाली है.
SP कृष्ण कुमार विश्नोई ने शुक्रवार को बताया कि 2 जनवरी को थाना जुनावई क्षेत्र के ग्राम पुरन पट्टी में एक अज्ञात शव बरामद हुआ था. शव की पहचान के लिए पुलिस ने तीन टीमें गठित की और फोटो, पंपलेट चस्पा किए गए. इसके बाद मृतक की पहचान सनी निवासी मोहल्ला ओढ़पुरा के रूप में पत्नी नेहा गौतम और भाई महादेव सिंह ने की.
एसपी ने बताया कि प्रारंभ में मृतक की पत्नी ने बताया था कि सनी अधिक शराब पीने का आदी था. दिल्ली काम पर जाते समय शराब पी कर रास्ता भटक गया होगा, जिससे नशे की हालत में उसकी मौत हो गई होगी. लेकिन 5 जनवरी को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी. रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि सनी की मौत गला दबा कर की गई है. उसकी पसलियां टूटी हुई थीं और लीवर क्षतिग्रस्त था, जिससे यह साफ हो गया कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी.
पत्नी की भूमिका संदिग्ध: एसपी ने बताया कि जांच में नेहा की भूमिका संदिग्ध पाई गई है. इस संबंध में मृतक के परिजनों से बातचीत की गई. जिस पर मृतक के बड़े भाई महादेव सिंह ने 8 जनवरी को थाना में तहरीर देकर नेहा और उसके भाई अरुण, प्रेमी रंजीत पुत्र कोजीराम निवासी ग्राम सैमला के खिलाफ मुकदमा कराया.
जांच में सामने आया कि उत्पीड़न और आपसी रंजिश के चलते नेहा ने अपने भाई अरुण और प्रेमी रंजीत के साथ मिलकर सनी की हत्या की साजिश रची. 30 दिसंबर को नेहा ने रंजीत को कासगंज बुलाया. 31 दिसंबर को तीनों ने योजना को अंतिम रूप दिया. 1 जनवरी को नेहा ने सनी को काम का बहाना बनाकर घर बुलाया और अरुण को शराब के लिए पैसे देकर सनी, अरुण और रंजीत को बाहर भेज दिया.
गला घोंटकर हत्या: एसपी के अनुसार, आरोपियों ने सनी को जमकर शराब पिलाई और फिर रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. बाद में अरुण और रंजीत शव को जलाने की कोशिश की. लेकिन माचिस न मिलने के कारण वे अपने इरादे में सफल नहीं हो सके. फिर शव को सड़क दुर्घटना का रूप देने के लिए मोटरसाइकिल पर लेकर सड़क की ओर ले गए, लेकिन सामने से दूध लेकर आ रही डीसीएम को देखकर आरोपी घबरा गए और शव को सड़क पर ही फेंक कर फरार हो गए.
ये भी पढ़े: मुरादाबाद में घरेलू विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या, लखनऊ में मिला महिला का शव
ये भी पढ़े:मां की धारदार हथियार से हत्या कर बेटी को भगा ले गया युवक, दो बिरादरी का मामला होने के कारण बवाल, गांव में पुलिस फोर्स तैनात