पत्नी ने किया पति का मर्डर, पुलिस को भटकाने के लिए रची खतरनाक साजिश

लाख को ठिकाने लगाने में तीन नाबालिगों ने महिला की मदद की, जिनको पकड़ लिया गया है.

Wife kills husband
खतरनाक साजिश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 11, 2026 at 10:01 AM IST

3 Min Read
जशपुर: पिछले साल अक्टूबर महीने में पुरना नगर के तूरीटोंगरी जंगल से एक अज्ञात अधजली लाश मिली थी. करीब 100 दिन बाद पुलिस ने लाख की पहचान कर ली है. कई महीनों तक रहस्य बने रहे इस सनसनीखेज अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए, जशपुर पुलिस ने मृतक की पत्नी सहित तीन नाबालिगों को गिरफ्तार किया है.

पत्नी निकली पति की कातिल

पुलिस के अनुसार 18 अक्टूबर 2025 को ग्राम पुरना नगर के तूरीटोंगरी क्षेत्र में एक गड्ढे से अधजली हालत में एक युवक का शव मिला था. सूचना मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने पाया कि शव का चेहरा सहित शरीर का अधिकांश हिस्सा जल चुका है, जिससे प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था. पंचनामा एवं पोस्टमार्टम के बाद मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हत्यात्मक पाए जाने पर बीएनएस की धारा 103(1) एवं 238(क) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया.

खतरनाक साजिश (ETV Bharat)


18 अक्टूबर को गायब हुआ था पति

शव की पहचान न होना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी. पुलिस ने आसपास के थानों में शव की तस्वीरें भेजी, गुमशुदा व्यक्तियों की जानकारी जुटाई और मुखबिर तंत्र के साथ-साथ तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लिया. इसी दौरान दिसंबर 2025 में एक शख्स ने थाने पहुंचकर संदेह जताया कि उसका भाई दिवाली के समय से लापता है. उसकी पत्नी उसके लापता भाई और अपने पति की खोजबीन तक नहीं कर रही है.

पति से झगड़े के बाद अलग रही रही थी पत्नी

जांच में सामने आया कि मृतक पति और पत्नी के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके चलते पत्नी बच्चों के साथ जशपुर में अलग रह रही थी. तकनीकी जांच से यह भी स्पष्ट हुआ कि घटना वाले दिन मृतक अंतिम बार अपनी पत्नी के जशपुर स्थित घर गया था. इसके बाद पुलिस ने फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर शव एवं मृतक के परिजनों के डीएनए सैंपल का मिलान कराया, जिसमें पुष्टि हो गई कि तूरीटोंगरी में मिली अधजली लाश लापता युवक की ही है.

घरेलू विवाद बना हत्या का कारण

संदेह गहराने पर पुलिस ने मृतक की पत्नी को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान उसने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि घरेलू विवाद के दौरान उसने आवेश में आकर अपने पति की हत्या कर दी. इस वारदात में उसकी दो नाबालिग बेटियों और पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग बालक ने भी उसकी मदद की. आरोपीं की पहचान छुपाने की नीयत से शव को जंगल ले जाकर पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया गया.

हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त छोटी गैंती, पेट्रोल लाने में उपयोग की गई सफेद जरकीन एवं टॉर्च को जब्त किया है. इस प्रकरण की निगरानी डीआईजी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के नेतृत्व में की गई. एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि सिटी कोतवाली क्षेत्र में हुई इस जघन्य हत्या के मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कानून के अनुसार आगे की प्रक्रिया जारी है.

संपादक की पसंद

