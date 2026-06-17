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लव मैरिज के 9 साल बाद पत्नी ने पति को चाकू से गोदकर मार डाला, ये थी वजह

कानपुर: फीलखाना थानाक्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने पांच जून को अपने ही पति पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी. इस हिंसक वारदात में गंभीर रूप से घायल पति की मंगलवार एलएलआर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.



आरोपी पत्नी से किया था प्रेम विवाह: नीलवाली गली स्थित बालाजी धाम अपार्टमेंट निवासी रामकिशोर गुप्ता के 45 वर्षीय बेटे मनीष किराना बाजार में कमीशन एजेंट का काम करते थे. पिता ने बताया कि इसी दौरान उसकी मुलाकात बिरहाना रोड स्थित एक निजी स्कूल की शिक्षिका निहारिका कश्यप से हुई थी.

दोनों के बीच प्रेम संबंध होने के बाद परिवारों की सहमति से 30 जून 2017 को उनका विवाह हुआ था. दोनों का एक छह साल का बेटा रियांश है. शादी के बाद परिजनों ने मनीष को नयागंज के रामगंज इलाके में कपूर के कारोबार के लिए कार्यालय भी दिलवाया था.



फोन पर बात करने के विवाद में हुई वारदात: परिजनों के अनुसार, करीब तीन साल पहले निहारिका का जम्मू-कश्मीर के एक युवक से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था, जिससे मनीष और उसके बीच अक्सर विवाद होता था. पांच जून की दोपहर करीब एक बजे मनीष ने पत्नी को फोन पर बात करते देख विरोध किया, तो दोनों में कहासुनी हो गई.

परिजनों का आरोप है कि विवाद बढ़ने पर निहारिका ने रसोई से सब्जी काटने वाला चाकू लेकर मनीष के पेट में कई वार कर दिए. हमला करते समय वह अपने प्रेमी से फोन पर बात कर रही थी. जब उसने प्रेमी को चाकू मारने की बात बताई, तो उसने फोन पर ही कहा कि आज इसका काम तमाम कर दो.





महिला थाने में हुआ था समझौता: मनीष के पिता ने बताया कि बहू अक्सर फोन पर व्यस्त रहती थी और पूछने पर मां-बहन से बात करने का बहाना बनाती थी. एक दिन छह वर्षीय बेटे रियांश ने मां को किसी लड़के से बात करते देख लिया और दादा-दादी को बता दिया. इसके बाद मनीष पत्नी पर नजर रखने लगा. इस सख्ती पर निहारिका ने करीब डेढ़ साल पहले महिला थाने में पति व ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाकर शिकायत की थी. जहां बाद में पुलिस ने दोनों के बीच सुलह-समझौता कराया था.



दर्ज हुआ हत्या का मुकदमा: घटना के दिन चीख-पुकार सुनकर पहुंचे परिजनों ने घायल मनीष को तुरंत बिरहाना रोड स्थित केपीएम अस्पताल पहुंचाया. जहां से गंभीर हालत में उसे एलएलआर अस्पताल रेफर किया गया. अस्पताल में होश आने पर मनीष ने अपने पिता को पत्नी और उसके प्रेमी की पूरी करतूत बताई.