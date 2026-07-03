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आगरा में पत्नी ने पति की हत्या कर बाथरूम में दफनाया, 45 दिनों तक करती रही लापता होने की नाटक

पत्नी परिजनों से पति के लापता होने की बात कह कर, सिकंदरा थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी थी.

पत्नी ने पति की हत्या कर बाथरूम में दफनाया
पत्नी ने पति की हत्या कर बाथरूम में दफनाया (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 8:59 PM IST

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आगरा: सिकंदरा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर शव को घर के बाथरूम में दफन कर दिया और परिजनों को पति के लापता होने की बात कह कर, सिकंदरा थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए, सिकंदरा थाना शुक्रवार दोपहर वेरिफिकेशन के बहाने महिला के घर पहुंची, पुलिस को देखकर महिला घबरा गई, जिस के बाद पुलिस को महिला पर शक हुआ, पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने महिला की निशानदेही पर, बाथरूम से टाइल्स हटाकर खुदाई कर शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया.

एसीपी अमीषा (Video Credit; ETV Bharat)
एसीपी ह​रीपर्वत अमीशा ने बताया कि भरतपुर के 44 वर्षीय सुरेंद्र कुमार शर्मा ​परिवार के साथ रेणुका धाम कॉलोनी में रहते थे, साथ में पत्नी रूबी, मां कमला और 2 बेटियां भी रहती थीं. पत्नी रूबी ने 18 मई को पति सुरेंद्र कुमार शर्मा के लापता होने की जानकारी थाने में दी. 26 मई को रूबी ने सिकंदरा थाना में पति सुरेंद्र कुमार शर्मा की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. करीब 45 दिन से रूबी अपने परिजनों से पति के लापता होने की बात कह रही थी.


एसीपी अमीषा के अनुसार, लापता सुरेंद्र कुमार शर्मा के बड़े भाई ने रूबी का व्यवहार सही नहीं होने की जानकारी दी थी. जिस पर पुलिस ने छानबीन शुरू की. इसी सिलसिले में सिकंदरा थाना पुलिस शुक्रवार को पूछताछ के लिए सुरेंद्र कुमार शर्मा के घर पहुंची. पुलिस को देखकर रूबी सकपका गई. पुलिस को रूबी पर संदेह और बढ़ गया. जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने सुरेंद्र कुमार शर्मा की हत्या कर शव दफनाने की जानकारी दी.

इसके बाद पुलिस ने बाथरूम से शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है. सुरेंद्र कुमार शर्मा की हत्या क्यों की. हत्या में कौन कौन शामिल हैं. इस मामले के कई पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है. पुलिस के मुताबिक, साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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