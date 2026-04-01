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कुशीनगर में पत्नी के हत्यारे को मिली आजीवन कारावास की सजा

अभियुक्त ने चार वर्ष पहले हुई घटना में अपनी पत्नी को धारदार हथियार से वार कर मौत की नींद सुला दिया था.

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पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 7:57 PM IST

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कुशीनगर: कुशीनगर जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान में आज सफलता मिली है. प्रभावी पैरवी के चलते चार साल पुराने हत्या के एक मामले में आज जिला जज की अदालत ने दोषी पाए गए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाया.

अभियुक्त ने चार वर्ष पहले हुई घटना में अपनी पत्नी को धारदार हथियार से वार कर मौत की नींद सुला दिया था.

मामले में सरकार के पक्ष से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता जी पी यादव ने बताया कि जिले के थाना रामकोला क्षेत्र में वर्ष 2021 में दर्ज हुए एक हत्या के मुकदमे स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे.

जिला व सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार त्यागी ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनो पक्षों को सुनने के बाद आज बुधवार को अपना फैसला सुनाया.

जिला जज ने पत्नी की हत्या करने के आरोपी बीरबल मौर्या को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.

सूचना के मुताबिक प्रकरण में विवेचक निरीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक रामकोला धनवीर सिंह तथा पैरोकार कांस्टेबल राहुल मौर्या की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

बता दें कि अभी हाल ही में कुशीनगर में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर दिनेश कुमार ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी संतोष को दोषी ठहराते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ तीन लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी. अभियोजन पक्ष के मुताबिक 30 जून 2025 को आरोपी ने लगभग 11 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था.

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