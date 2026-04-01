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कुशीनगर में पत्नी के हत्यारे को मिली आजीवन कारावास की सजा

पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा. ( ETV Bharat )

कुशीनगर: कुशीनगर जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान में आज सफलता मिली है. प्रभावी पैरवी के चलते चार साल पुराने हत्या के एक मामले में आज जिला जज की अदालत ने दोषी पाए गए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाया. अभियुक्त ने चार वर्ष पहले हुई घटना में अपनी पत्नी को धारदार हथियार से वार कर मौत की नींद सुला दिया था. मामले में सरकार के पक्ष से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता जी पी यादव ने बताया कि जिले के थाना रामकोला क्षेत्र में वर्ष 2021 में दर्ज हुए एक हत्या के मुकदमे स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे. जिला व सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार त्यागी ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनो पक्षों को सुनने के बाद आज बुधवार को अपना फैसला सुनाया.