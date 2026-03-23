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प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने उजाड़ा अपना सुहाग, तीन साल पहले हुई थी शादी

शादी के बाद पति-पत्नी के बीच लगातार विवाद और अनबन रहती थी. इसके कारण महिला अधिकतर अपने पीहर में रहती थी.

आरोपी अन्नु और प्रेमी अमराराम
आरोपी अन्नु और प्रेमी अमराराम (Social Media)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 23, 2026 at 4:04 PM IST

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बालोतरा : गिड़ा थाना क्षेत्र के मलवा गोयलान गांव में वैवाहिक विवाद और अवैध संबंधों के चलते एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

बालोतरा जिला पुलिस अधीक्षक रमेश आईपीएस ने बताया कि जिले के पुलिस थाना गिड़ा क्षेत्र में पति की हत्या की सूचना मिली थी. इस पर विशेष पुलिस टीमों का गठन कर कार्रवाई कर आरोपी पत्नी अन्नु कुमारी और उसके प्रेमी अमराराम उर्फ अमरेश को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि महेन्द्र का शव घर के अंदर झोपे में चारपाई पर मिला. मौके पर लोगों से पूछताछ करने पर बताया गया कि रात्रि के समय महेन्द्र की पत्नी अन्नु कुमारी ने किसी अज्ञात व्यक्ति को बुलाया और उसके साथ मिलकर महेन्द्र की हत्या कर दी.

पढ़ें. शादी के 3 महीने बाद खूनी साजिश: पत्नी अंजू ने प्रेमी संजू के साथ मिलकर पति को मारा, कोर्ट ने भेजा जेल

मृतक के भाई मगाराम निवासी मलवा गोयलान ने थाना में रिपोर्ट दी है. इसमें बताया गया कि उसके भाई महेन्द्र की रात्रि में उसकी पत्नी अन्नु कुमारी ने किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी. इस पर पुलिस ने अन्नु कुमारी को दस्तयाब कर वारदात के संबंध में पूछताछ की. पूछताछ के दौरान आरोपी अन्नु कुमारी ने बताया कि उसकी शादी लगभग 3 वर्ष पूर्व महेन्द्र के साथ हुई थी. शादी के बाद पति-पत्नी के बीच लगातार विवाद और अनबन रहती थी. इसके कारण वह अधिकांश समय अपने पीहर में रहती थी. 20 मार्च को उसने फोन कर अमराराम उर्फ अमरेश को अपने घर बुलाया था. इसके बाद दोनों ने मिलकर महेन्द्र की हत्या कर दी. पुलिस ने प्रेमी अमराराम उर्फ अमरेश और आरोपी अन्नु कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया है.

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