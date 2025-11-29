ETV Bharat / state

15 साल से चल रहा था अफेयर; पति ने विरोध किया तो उतार दिया मौत के घाट, पत्नी समेत 4 गिरफ्तार

फतेहपुर: यूपी के जनपद फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम मोहम्मदपुर में दस दिन पूर्व खेत में मिले किसान के शव का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस के खुलासे में अधेड़ पत्नी के प्रेम-प्रसंग का अचंभित करने वाला मामला सामने आया है. इस हत्याकाण्ड में शामिल किसान की पत्नी समेत चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने अभियुक्तों की निशादेही पर दराती भी बरामद कर ली है. प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने प्रेमी, बहनोई और भाई के साथ मिलकर पति की हत्या की थी.

बाबूलाल की लाश 19 नवंबर को मिली थी: 19 नवंबर को ग्राम मोहम्मदपुर थाना गाजीपुर में गांव से करीब 300 सौ मीटर दूर रामकिशोर के खेत स्थित कटहल के पेड़ के नीचे बाबूलाल पुत्र स्वर्गीय सुंदरलाल रैदास निवासी ग्राम संवत हाल पता ग्राम मोहम्मदपुर का शव मिला था. पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था. विधिक कार्रवाई के साथ-साथ जांच भी शुरू कर दी थी.

सरकंडी गांव से आरोपी हुए गिरफ्तार: गाजीपुर थाना प्रभारी हनुमान प्रताप सिंह ने बताया कि विवेचना में हत्या का मामला सामने आया. शनिवार को अभियुक्त संग्राम सिंह (53) पुत्र स्वर्गीय रामगुलाम, मान सिंह (38) पुत्र भोले, सुनीता (45) पत्नी स्वर्गीय बाबूलाल निवासीगण ग्राम मोहम्मदपुर और नीरज (32) पुत्र कामता प्रसाद निवासी ग्राम सरकंडी थाना असोथर को गिरफ्तार कर लिया गया. उनकी निशादेही पर हत्या में प्रयोग की गई दराती भी बरामद की गयी है.

ब्वॉयफ्रेंड को लेकर होता था झगड़ा: गाजीपुर थाना प्रभारी हनुमान प्रताप सिंह ने बताया कि बाबूलाल की पत्नी का प्रेम प्रसंग संग्राम सिंह से लगभग 15 वर्षों से चल रहा था. बाबूलाल संग्राम के खेतों की देख-भाल भी करता था. बाबूलाल पत्नी और संग्राम सिंह के बीच चल रहे अफेयर का विरोध करता था और पत्नी को मारता-पीटता था. वारदात वाले दिन बाबूलाल अपने साढ़ू मान सिंह, पत्नी सुनीता और साले नीरज के साथ मौजूद था. इसके बाद संग्राम सिंह भी आ गया था.