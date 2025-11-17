ETV Bharat / state

पलामू में पत्नी ने पति की रस्सी से गला घोंटकर की हत्या! पुलिस ने किया गिरफ्तार

पलामूः जिले के पांकी थाना क्षेत्र के आसेहार के इलाके में एक पत्नी ने अपने पति की रस्सी से गला घोंट कर हत्या कर दी है. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

दरअसल मृतक उदय यादव एवं उनकी पत्नी रंजू देवी के बीच अक्सर विवाद हुआ करता था. रविवार को दोनों बाजार करने भी गए थे और बाजार करके वापस लौटने बाद दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था. उदय एवं रंजू देवी के दो बच्चे भी हैं. घटना के वक्त उदय यादव एवं रंजू देवी एक कमरे में थे, जबकि दोनों बच्चे अलग कमरे में थे.

अचानक रंजू देवी रोने लगी जिसके बाद अन्य परिजन मौके पर पहुंचे थे. सभी ने देखा कि उदय यादव का शव पड़ा हुआ है एवं गले में रस्सी लगी हुई है. परिजनों ने तत्काल इसकी जानकारी स्थानीय थाना को दी. घटना की जानकारी मिलने के बाद पांकी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और उदय यादव के शव को अपने कब्जे में लिया.

पांकी के थाना प्रभारी राजेश रंजन ने बताया कि पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ था, इसी विवाद में रस्सी से गला घोट कर हत्या हुई है. हत्याकांड की आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं पूछताछ की जा रही है. आपसी पारिवारिक विवाद में है यह हत्या हुई है. थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ के क्रम में पत्नी ने बताया है कि झगड़े के दौरान उदय यादव ने कई बार खुद से गले में रस्सी लपेटा था, इसी बीच विवाद चल रहा था, इसी विवाद में रंजू देवी ने उदय यादव की हत्या कर दी.