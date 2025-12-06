ETV Bharat / state

बेटी-दामाद, पत्नी ने किया पति का मर्डर, घर में दफनाया शव.. पैर की उंगली से खुला राज

बिहार के गयाजी में एक महीने बाद जमीन में दिखीं उंगली, तो हैरान हो गए लोग.. पुलिस ने खोला राज. जानिए पूरी कहानी

Wife killed husband in gaya
गया में पति का मर्डर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 6, 2025 at 9:06 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गया: बिहार के गयाजी में पत्नी, बेटी और दामाद ने मिलकर एक शख्स की हत्या कर दी. तीनों ने मिलकर शव को घर के आंगन में गाड़ दिया और फरार हो गए. एक महीने बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो लोग हैरान रह गए. मर्डर में शामिल मृतक की पत्नी घर की बेटी और दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया है.

हत्या कर जमीन में गाड़ा, 1 महीने बाद खुला राज : यह घटना गया जिले के बाराचट्टी स्थित बेलारपुर गांव के मोहनपुर थाना क्षेत्र की है. एक घर में एक व्यक्ति के पैर की उंगलियां दिखी. घर से बदबू आ रही थी. ग्रामीणों को समझते देर न लगी, कि किसी की हत्या की गई है. इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई.

हाथ तोड़े, मुंह में कपड़ा ठूंसा फिर दफनाया : बोधगया और मोहनपुर थाना की पुलिस ने घर के आंगन में घटना वाली जगह को साफ करवाया, जमीन को और खोदा गया, तो एक व्यक्ति की लाश मिली. शव का बाया हाथ टूटा हुआ था, मुंह के दांत टूटे थे और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था.

मर्डर के बाद बेटी-दामाद और पत्नी थे फरार : पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला, मृतक का नाम महेश यादव हैं. पत्नी और रिश्तेदारों को बुलाया गया तो सभी गायब थे. इस बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी और घर के दामाद को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद दो और महिलाओं की गिरफ्तारी की गई.

हत्या की घटना में शामिल दामाद ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. उसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि, ''उसके ससुर नशे में आते थे और घर में मारपीट करते थे. उसने जमीन भी बेच दी थी. इसी से हम सभी नाराज थे, हम लोगों ने मिलकर अपने ससुर महेश यादव की हत्या की और घर में ही लाश को जमीन खोदकर दफना दिया.''

जमीन में पैर की उंगलियां दिखी तो खुला राज : वारदात के एक महीने बाद घर में दफनाए गए लाश के पैर की उंगलियां देखे जाने के बाद महेश की हत्या की घटना का राज खुला. पुलिस ने दामाद विगु यादव समेत घर की तीन और महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिसमें मृतक महेश यादव की पत्नी व घर की ही अन्य महिलाएं बताई जाती हैं. फिलहाल महेश यादव की हत्या कर उसके घर में ही गड्ढा खोदकर लाश छुपाने की घटना के बाद गांव में सनसनी है.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा : पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज भेज दिया और घटना में गिरफ्तार अभियुक्त दामाद बिगु अपराध कबूल करने के बाद घर की तीन महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट हुई है.

''पुलिस को सूचना मिली थी, कि एक व्यक्ति की हत्या कर शव को उसके ही घर में जमीन खोदकर गाङ दिया गया है. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की. शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. वही, इस घटना में दामाद समेत घर की तीन महिलाओं की गिरफ्तारी की गई है. पुलिस अग्रतर कार्रवाई में जुटी हुई है.'' - रामानंद कौशल, सिटी एसपी

'वो नशा करता था, पत्नी, दामाद मारपीट करते थे' : मृतक के भाई राजेश यादव ने बताया है, कि मेरा भाई महेश यादव नशा करता था. उसकी पत्नी, दामाद रोज उसके साथ मारपीट करते थे. पूर्व में भी कई बार हमला किया था. इसके बीच उसकी हत्या महेश की पत्नी और दामाद व अन्य ने मिलकर कर दी है.

''महेश की हत्या के बाद सभी फरार हो गए थे और कही दूसरी जगह रह रहे थे. कल घर से बदबू आ रहा था. आंगन में जाकर देखा तो किसी की उंगली दिखीं, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई, तब जाकर पूरा मामला सामने आया.'' - राजेश यादव, मृतक का भाई

ये भी पढ़ें : बिहार में मां ने एक साल के मासूम संग खाया जहर, दोनों की मौत

ये भी पढ़ें : पहले हाथ-पैर बांधा, फिर कनपटी और गर्दन में गोली मारकर की हत्या

TAGGED:

GAYA NEWS
गया में पति का मर्डर
पैर की उंगली से खुला राज
BIHAR NEWS
WIFE KILLED HUSBAND IN GAYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.