ETV Bharat / state

बेटी-दामाद, पत्नी ने किया पति का मर्डर, घर में दफनाया शव.. पैर की उंगली से खुला राज

गया: बिहार के गयाजी में पत्नी, बेटी और दामाद ने मिलकर एक शख्स की हत्या कर दी. तीनों ने मिलकर शव को घर के आंगन में गाड़ दिया और फरार हो गए. एक महीने बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो लोग हैरान रह गए. मर्डर में शामिल मृतक की पत्नी घर की बेटी और दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया है.

हत्या कर जमीन में गाड़ा, 1 महीने बाद खुला राज : यह घटना गया जिले के बाराचट्टी स्थित बेलारपुर गांव के मोहनपुर थाना क्षेत्र की है. एक घर में एक व्यक्ति के पैर की उंगलियां दिखी. घर से बदबू आ रही थी. ग्रामीणों को समझते देर न लगी, कि किसी की हत्या की गई है. इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई.

हाथ तोड़े, मुंह में कपड़ा ठूंसा फिर दफनाया : बोधगया और मोहनपुर थाना की पुलिस ने घर के आंगन में घटना वाली जगह को साफ करवाया, जमीन को और खोदा गया, तो एक व्यक्ति की लाश मिली. शव का बाया हाथ टूटा हुआ था, मुंह के दांत टूटे थे और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था.

मर्डर के बाद बेटी-दामाद और पत्नी थे फरार : पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला, मृतक का नाम महेश यादव हैं. पत्नी और रिश्तेदारों को बुलाया गया तो सभी गायब थे. इस बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी और घर के दामाद को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद दो और महिलाओं की गिरफ्तारी की गई.

हत्या की घटना में शामिल दामाद ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. उसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि, ''उसके ससुर नशे में आते थे और घर में मारपीट करते थे. उसने जमीन भी बेच दी थी. इसी से हम सभी नाराज थे, हम लोगों ने मिलकर अपने ससुर महेश यादव की हत्या की और घर में ही लाश को जमीन खोदकर दफना दिया.''

जमीन में पैर की उंगलियां दिखी तो खुला राज : वारदात के एक महीने बाद घर में दफनाए गए लाश के पैर की उंगलियां देखे जाने के बाद महेश की हत्या की घटना का राज खुला. पुलिस ने दामाद विगु यादव समेत घर की तीन और महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिसमें मृतक महेश यादव की पत्नी व घर की ही अन्य महिलाएं बताई जाती हैं. फिलहाल महेश यादव की हत्या कर उसके घर में ही गड्ढा खोदकर लाश छुपाने की घटना के बाद गांव में सनसनी है.