घरेलू विवाद में पत्नी ने पति की हत्या की, आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट, भिलाई छावनी थाना क्षेत्र की घटना
दुर्ग के छावनी थाना क्षेत्र में पत्नी ने पति की हत्या कर दी है. पुलिस ने पत्नी को हिरासत में ले लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 20, 2026 at 1:09 PM IST
दुर्ग : छावनी थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद में पत्नी ने पति की हत्या कर दी.बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच घरेलू विवाद हुआ था. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए भेजा.इसके बाद आरोपी पत्नी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है.
कैसे हुई घटना ?
छावनी थाना क्षेत्र के कैंप-2 के दुर्गा पारा वार्ड 35 के पास रहने वाले डोमन साहू और उसकी पत्नी के बीच घरेलू वाद विवाद हुआ.विवाद के बाद पत्नी ने गुस्से में आकर पति डोमन साहू के सिर पर सिलबट्टे से वार कर दिया. इसके बाद घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी.पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा करवाया.इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.वहीं आरोपी पत्नी हीरामणि साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
वहीं मृतक का भाई महेंद्र कुमार साहू ने बताया कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. मोहल्ले के लोगों के अनुसार, डोमन साहू अक्सर शराब के नशे में घर आकर झगड़ा करता था और कई बार बच्चों के साथ भी मारपीट करता था. इस वजह से पत्नी पहले भी परेशान रहती थी और शिकायत कर चुकी थी.
घर में अक्सर झगड़ा होता था और इसका असर बच्चों पर भी पड़ रहा था.कई बार मोहल्ले के लोग भी इस विवाद से परेशान हो चुके थे. डोमन शराब पीकर घर में विवाद करता था और कई बार मारपीट भी करता था, जिससे घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता था- मनोहर साहू,मृतक का भाई
वहीं एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि मृतक शराब का आदी था.इसके कारण घर पर विवाद होता था.पत्नी ने भी पुलिस से पति की शिकायत की थी.
आरोपी महिला ने एक दिन पहले ही अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जमानत मिल गई. जमानत के बाद घर लौटने पर विवाद बढ़ा और घटना हो गई- विजय अग्रवाल,एसएसपी
फिलहाल महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.क्राइम सीन देखकर यही लग रहा है कि घटना के समय मृतक ने काफी संघर्ष किया होगा.
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