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घरेलू विवाद में पत्नी ने पति की हत्या की, आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट, भिलाई छावनी थाना क्षेत्र की घटना

दुर्ग : छावनी थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद में पत्नी ने पति की हत्या कर दी.बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच घरेलू विवाद हुआ था. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए भेजा.इसके बाद आरोपी पत्नी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है.





कैसे हुई घटना ?

छावनी थाना क्षेत्र के कैंप-2 के दुर्गा पारा वार्ड 35 के पास रहने वाले डोमन साहू और उसकी पत्नी के बीच घरेलू वाद विवाद हुआ.विवाद के बाद पत्नी ने गुस्से में आकर पति डोमन साहू के सिर पर सिलबट्टे से वार कर दिया. इसके बाद घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी.पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा करवाया.इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.वहीं आरोपी पत्नी हीरामणि साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

वहीं मृतक का भाई महेंद्र कुमार साहू ने बताया कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. मोहल्ले के लोगों के अनुसार, डोमन साहू अक्सर शराब के नशे में घर आकर झगड़ा करता था और कई बार बच्चों के साथ भी मारपीट करता था. इस वजह से पत्नी पहले भी परेशान रहती थी और शिकायत कर चुकी थी.