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मेरठ में पति के थप्पड़ मारने पर रूठी पत्नी, लोगों ने समझा अपहरण, जानें पूरा मामला

मौके पर मौजूद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोहित कपूर ने युवती को बचाने का किया प्रयास.

मेरठ पुलिस
मेरठ पुलिस (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 1:51 PM IST

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Updated : June 25, 2026 at 2:18 PM IST

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मेरठ: ब्रह्मपुरी मेट्रो स्टेशन के पास मंगलवार की एक युवती का अपहरण कर लिया गया था. मामले में पुलिस का दावा है कि यह पूरा मामला पति-पत्नी विवाद से जुड़ा है. मेरठ से दिल्ली जाते वक्त पति-पत्नी का कार में विवाद हुआ था. पति ने पत्नी को थप्पड़ मार दिया था, जिसमें पत्नी नाराज हो गई और साथ जाने से मना कर दिया था. बाद में व्यक्ति अपनी पत्नी को वापस ससुराल लेकर आ गया था.

जानकारी के अनुसार, मंगलवार की रात ब्रह्मपुरी मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में सवार एक युवक, युवती को जबरन गाड़ी में खींच रहा था. युवती ने मदद के लिए शोर मचाया, तो मौके पर मौजूद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोहित कपूर ने युवती को बचाने का प्रयास किया.

करीब 3 किलोमीटर तक गाड़ी का पीछा भी किया, लेकिन तब तक कार फरार हो गई. ​रोहित कपूर ने तत्काल डायल 112 पर कॉल की, लेकिन संपर्क न होने पर एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव शर्मा को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को मामले से अवगत कराया गया.

विनायक गोपाल भोंसले एसपी सिटी (Video Credit; ETV Bharat)

एसएसपी अविनाश पांडेय ने तुरंत चार पुलिस टीमों का गठन किया. सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए दिल्ली नंबर की उस कार को ट्रेस करने के प्रयास शुरू हुए. आखिरकार, पुलिस को लिसाड़ी गेट क्षेत्र से एक बड़ा सुराग हाथ लगा. ​जांच में पता चला कि दिल्ली के ओखला (जामिया यूनिवर्सिटी के पास) का रहने वाला राजा उर्फ इमरान अपनी पत्नी निशा (निवासी ब्रह्मपुरी, मेरठ) के साथ लिसाड़ी गांव में अपनी रिश्तेदारी में आया था.

वहां खाने को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जो दिल्ली रोड पर आते-आते इतना बढ़ गया कि निशा गाड़ी से उतर गई. पति राजा ने जब जबरन उसे दोबारा गाड़ी में बिठाने की कोशिश की, तो राहगीरों ने इसे अपहरण समझ लिया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि मंगलवार रात्रि ब्रह्मपुरी मेट्रो स्टेशन पर एक काली एक्सयूवी द्वारा किसी महिला के अपहरण के संबंध में एक भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया एवं अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया था. इसका उतनी ही गंभीरता से संज्ञान लेते हुए थाना ब्रह्मपुरी एवं थाना टीपी नगर के पुलिस के द्वारा अनेक सीसीटीवी फुटेज देखे गए.

​उन्होंने आगे कहा कि गहनता से जांच करने के पश्चात यह पाया गया कि गाड़ी सवार युवक, जिसका नाम राजा उर्फ इमरान पुत्र यूनुस है, जो कि निवासी ओखला जामिया यूनिवर्सिटी का है. यह अपनी पत्नी निशा और बच्चे के साथ इस गाड़ी में सवार था. खाने को लेकर दोनों पति-पत्नी के बीच में जो विवाद हुआ. उसी का रूपांतरण झगड़े में हुआ. इसी दौरान इस गाड़ी का किसी राहगीर द्वारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया.

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Last Updated : June 25, 2026 at 2:18 PM IST

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