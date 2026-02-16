पत्नी ने प्रेमी के साथ रची थी साजिश, पति की हत्या कर नहर में फेंका शव
नहर में मिले शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली. मृतक की पत्नी, प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या का खुलासा हुआ.
Published : February 16, 2026 at 3:19 PM IST
श्रीगंगानगर: जिले के नई मंडी घड़साना क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया. इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया. दोनों ने हत्या के बाद शव नहर में फेंक दिया था. इस हत्याकांड ने पूरे इलाके को चौंका दिया था.
पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि 16 जनवरी 2026 को कृष्णलाल ने अपने 35 वर्षीय पुत्र भजनलाल निवासी चक 04 जेडडब्ल्यूएम की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी. भजनलाल घर से घड़साना जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन लौटा नहीं. परिजन तलाश रहे थे कि 2 फरवरी को फलौदी जिले के नोख क्षेत्र में नहर में अज्ञात शव की सूचना मिली. पहचान कराने पर शव भजनलाल का निकला. मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के सिर पर गहरी चोट और गले में रस्सी के निशान पाए गए. इससे पुलिस को संदेह हुआ कि यह सामान्य मृत्यु नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या है.
पढ़ें: शादी से खुश नहीं थी पत्नी, प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, चार गिरफ्तार
एसपी के अनुसार, पुलिस की विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्य, कॉल डिटेल और मुखबिर की सूचना के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. इस दौरान मृतक की मोटरसाइकिल 465 हैड के पास नहर से बरामद हुई. घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस सच्चाई तक पहुंची. जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी इन्द्रा देवी का प्रभुदयाल (31) निवासी चक 04 जेडडब्ल्यूएम से प्रेम संबंध था. दोनों ने मिलकर भजनलाल की हत्या की साजिश रची. पहले सिर पर वार कर बेहोश किया और बाद में गला घोंटकर हत्या कर दी. सबूत मिटाने के लिए शव मोटरसाइकिल समेत रात में इंदिरा गांधी नहर में फेंक दिया. पुलिस ने आरोपी प्रभुदयाल और इन्द्रा देवी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक किशोर को निरुद्ध किया गया. मामले में पूछताछ और अनुसंधान जारी है.
पढ़ें:प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या कर शव खाई में फेंका, आरोपी ने थाने पहुंचकर किया सरेंडर