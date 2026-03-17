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पलामू में पत्नी ने प्यार से पति को खाना खिलाया! फिर बॉयफ्रेंड के कहने पर दी खौफनाक मौत

पलामू: जिले में पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर पति को खौफनाक तरीके से मौत के घाट उतारा है. पत्नी ने पति को प्यार से खाना में जहर मिलाकर खिलाया, बाद में पति के प्राइवेट पार्ट को चोट पहुंचाई फिर दांत से काटा. पति की मौत के बाद पत्नी ने इसे आत्महत्या का स्वरूप देने की कोशिश की. पुलिस की कार्रवाई में पूरे मामले का खुलासा हुआ है और आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

पत्नी ने पति की मौत को दिया आत्महत्या का रूप

दरअसल, 15 मार्च को पलामू के नावाजयपुर थाना क्षेत्र के कतरी गांव में पंकज यादव नामक युवक का शव उसके कमरे से बरामद हुआ था. मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया था कि पंकज यादव ने आत्महत्या की है. पंकज यादव के परिजनों ने हत्या को लेकर आशंका जाहिर की थी, जिसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी पिंकी देवी उर्फ मधु को एहतियात और सखी वन स्टेप सेंटर में रखा था. पंकज यादव की मौत के मामले में पुलिस ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाली घटना निकलकर सामने आई.