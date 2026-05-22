सखी सेंटर से भागने के लिए ऊपर से कूदी महिला, परेशान होकर घर से निकली थी, जानिए पूरा मामला...
चार माह पहले पति से परेशान हाेकर घर से निकली महिला. एक दिन पहले पहुंची थी थाने और सामने आई ये घटना...
Published : May 22, 2026 at 8:28 PM IST
अलवर: जिला अस्पताल के परिसर में संचालित वन स्टॉप सखी सेंटर पर एक दिन पहले भर्ती हुई महिला ने केंद्र से भागने के लिए शुक्रवार को सेंटर की छत से छलांग लगा दी. इस हादसे में महिला के दोनों पैर में चोट लग गई. इस घटना के बाद महिला को उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में लगी है.
विजय मंदिर थानाधिकारी प्रेमलता वर्मा ने बताया कि फरवरी माह में महिला के पति ने थाने में महिला के गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद महिला की तलाश की जा रही थी. उन्होंने बताया कि गत गुरुवार को महिला अचानक थाने में उपस्थित हुई. इस दौरान महिला को घर जाने के लिए समझाइश की गई. समझाइश के बावजूद भी महिला घर जाने के लिए नहीं मानी.
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उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से गुरुवार शाम को महिला को वन स्टॉप सखी सेंटर में भिजवाया गया. थाना अधिकारी ने बताया कि सूचना मिली कि महिला शुक्रवार को केंद्र से निकलने के लिए छत से कूद गई. जिससे उसके दोनों पर में चोट लगी है. उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में महिला का उपचार करा कर उसे फिर से वन स्टॉप सेंटर में भिजवाया गया है, जहां उसकी देखभाल की जा रही है. उन्होंने बताया कि महिला की काउंसलिंग भी करवाई जाएगी.
तनाव में उठाया था कदम : थानाधिकारी प्रेमलता ने बताया कि महिला से पूछताछ करने पर महिला ने बताया कि वह अपने ससुराल नहीं जाना चाहती. इसी तनाव में आकर उसने यह कदम उठाया, जिससे उसे चोट लगी. उन्होंने बताया कि फिलहाल महिला की हालत ठीक है और वन स्टॉप सेंटर में उसकी देखभाल की जा रही है. उन्होंने बताया कि प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है.