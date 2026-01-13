ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश- पति की कमाई का 25 प्रतिशत तक गुजारा भत्ता पाने का पत्नी को अधिकार

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी को पति की कमाई का 25 प्रतिशत तक गुजारा भत्ता के तौर पर पाने का अधिकार है. कोर्ट ने पत्नी के गुजारे भत्ते की राशि में वृद्धि करने के आदेश को सही करार दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने सुरेश चंद्र की पुनरीक्षण अर्जी पर दिया है.

याचिका में अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, शाहजहांपुर के 26 जुलाई 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी. परिवार न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 127 के तहत पत्नी को दिए जाने वाले भरण-पोषण भत्ते को 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया था. इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी.

पुनरीक्षणकर्ता सुरेश चंद्र की ओर से दलील दी गई कि वह एक मजदूर है और सीमित आय में कठिनाई से जीवन यापन करता है. यह भी कहा गया कि भरण-पोषण राशि को छठी बार बढ़ाया गया है, जो अनुचित है, तथा निचली अदालत ने सभी तथ्यों पर समुचित विचार नहीं किया. वहीं राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई के दौर में 3000 रुपये प्रतिमाह की राशि न तो अधिक है और न ही पति की आय से परे है.