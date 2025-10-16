ETV Bharat / state

भतीजे के प्यार में रुकावट बन रहा था पति, पत्नी ने सुपारी देकर कराई हत्या

बाराबंकी पुलिस ने हत्या का खुलासा किया, हत्यारोपी ई-रिक्शा चालक को किया गिरफ्तार.

पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 12:05 PM IST

बाराबंकी: यूपी के बाराबंकी के घुघटेर थाना क्षेत्र में मंगलवार को सड़क किनारे मिले युवक के शव का पुलिस ने बुधवार को खुलासा कर दिया. पुलिस ने मामले में मृतक की पत्नी और उसके साथी ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से एक सरिया भी बरामद की है.

पुलिस के अनुसार, घुघटेर थाना क्षेत्र के ददेरा गांव के सड़क के पास मंगलवार को हनुमंतलाल (35) उर्फ हनोमान पुत्र चोखेलाल का शव मिला था. जो इसी गांव का रहने वाला था. उसके सिर और शरीर पर चोट के निशान थे. उस समय मृतक की पत्नी पूजा ने पुलिस को बताया था कि सोमवार को वह अपने पति और बच्चों के साथ बाइक से मेला देखने गई थी. वहां से लौटते समय किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी थी, जिससे उसके पति की मौत हो गई. पुलिस को पूजा की बातें संदिग्ध लगी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला और मृतक के बच्चे से बात की तो पूरे घटना का खुलासा हुआ.

दरअसल, पूजा अक्सर लखनऊ आया-जाया करती थी. इस दौरान उसका संबंध परिवार के भतीजे से हो गया. इस बात की जानकारी पूजा के पति हनुमंतलाल को हुई तो दोनों में आए दिन झगड़ा होने लगा. रोज के विवाद से तंग पूजा ने अपने पति को रास्ते से हटाने का फैसला किया. इसके लिए पूजा ने लखनऊ निवासी ई-रिक्शा चालक कमलेश को अपने पति की हत्या करने के लिए एक लाख रुपये देने की बात कही. पैसों के लालच में कमलेश ने हनुमंतलाल के हत्या की योजना बनाई.

योजना के तहत 13 अक्टूबर को पूजा अपने दो बच्चों और पति के साथ बाइक से देवां मेला देखने के बहाने से घर से निकली. वापसी के दौरान ददेरा गांव के पास पहले से ही कमलेश ई-रिक्शा लेकर खड़ा था. उसके बाद कमलेश ने पूजा और उसके बच्चे को ई-रिक्शा पर बैठा लिया. जबकि हनुमंतलाल बाइक से पीछे-पीछे चल रहा था. इस बीच कमलेश और पूजा ने हनुमंतलाल की बाइक रोक कर सिर पर सरिया मारकर उसकी हत्या कर दी.

एडिशनल एसपी विकास चन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी पूजा के प्यार में रुकावट बन रहे पति की अपने साथी के साथ मिलकर हत्या कर दी थी. मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही मामले की जांच की जा रही है.

