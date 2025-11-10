ETV Bharat / state

पत्नी ने पालतू कुत्ते से पति पर कराया हमला, हालत गंभीर

हजारीबाग में एक पत्नी ने अपने पति को पालतू कुत्ते से कटवाया, जिससे पति बुरी तरह घायल हो गया. पुलिस जांच में जुटी

WIFE GETS DOG TO ATTACK HUSBAND
घायल पति अस्पताल में भर्ती (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 10, 2025 at 1:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: महिला उत्पीड़न और पति-पत्नी की लड़ाई की खबर कई बार प्रकाश में आई है. शायद ही आपने सुना होगा कि पत्नी ने अपने पालतू कुत्ते से पति को कटवा दिया. कुत्ते ने बुरी तरह मालिक को घायल कर दिया. अब वह अस्पताल में इलाज करवा रहा है. उसकी स्थिति भी नाजुक बनी हुई है. यह घटना हजारीबाग के मटवारी स्थित कृष्णापुरी कॉलोनी की है.

ससुराल वाले लगातार प्रताड़ित कर रहे थेः पीड़ित रोहित जैन

बड़ा बाजार जैन धर्मशाला निवासी रोहित कुमार जैन (उम्र 35 वर्ष) पर उसकी पत्नी एवं ससुराल वालों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का मामला प्रकाश में आया है. रोहित कुमार जैन ने अपने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाना में आवेदन दिया है. आवेदन में रोहित जैन ने बताया कि उसकी शादी जनवरी 2024 में रूपा अग्रवाल से हुई थी. शादी के कुछ ही दिनों बाद से पत्नी और ससुराल पक्ष के लोग उन्हें लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे.

शरीर के कई हिस्सों में कुत्ते के काटने के निशान हैं

रविवार, 09 नवंबर 2025 को स्थिति इतनी बिगड़ गई कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उन पर जान से मारने का प्रयास किया तथा उनके ऊपर पालतू कुत्ते से हमला करवाया, जिससे उनके शरीर के कई हिस्सों में काटने के निशान आ गए. पीड़ित ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने लोहसिंघना थाना में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है.

उन्होंने आशंका जताई है कि ससुराल पक्ष के लोग भविष्य में भी उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं. पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है.

दोषियों पर कार्रवाई की जाएगीः थाना प्रभारी

पीड़ित के पिता मनोज जैन इस घटना के बाद बेहद चिंतित हैं और वह अपने बेटे के इलाज में लगे हुए हैं. उन्होंने बताया कि पत्नी द्वारा पति पर कुत्ते से हमला करवाना सारी सीमाओं को लांघ देने के बराबर है. इस संबंध में लोहसिंघना थाना प्रभारी निशांत केरकेट्टा ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है. मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें:

हजारीबाग में आवारा कुत्तों का आतंक, 20 लोगों को काटकर किया घायल

धनबाद में आवारा कुत्तों का आतंक, सात माह में 13 हजार से अधिक लोगों को बनाया शिकार

कुत्ते ने काटा! बच्चे को घसीटकर ले गया रोटवीलर डॉग, पिता और बेटे को किया घायल

TAGGED:

HUSBAND ATTACKED BY PET DOG
पति पर कुत्ते से हमला करवाया
पत्नी ने पालतू कुत्ते से कटवाया
पालतू कुत्ते से पति पर हमला करवाया
WIFE GETS DOG TO ATTACK HUSBAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.