जिम ट्रेनर से हुआ प्यार तो पति बना रास्ते का कांटा! पत्नी ने करवाया जानलेवा हमला
गाजियाबाद में जिम ट्रेनर के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या की साजिश रचने का मामला सामने आया है. क्या है पूरा मामला, पढ़ें..
Published : October 27, 2026 at 7:45 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में एक बार फिर पति-पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. जिस व्यक्ति के साथ साथ जन्मों का साथ निभाना की कसम खाई थी, उस पति की हत्या करने के लिए जिम ट्रेनर के साथ मिलकर पत्नी ने साजिश रच डाली. जिम ट्रेनर से पत्नी ने पति पर जानलेवा हमला कराया. पुलिस ने 24 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए महिला और उसके प्रेमी जिम ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी जिम में ट्रेनर हैं जहां पुरुष और महिला वर्कआउट के लिए आते हैं. महिला करीब आठ महीने से वर्कआउट के लिए जाती थी. इस दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और नजदीकियां बढ़ती चली गई. दोनों शादी करना चाहते थे. महिला और उसका पति सीनियर अकाउंटेंट थे. जिम ट्रेनर महिला से अक्सर मुलाकात करने जाया करता था. इस बीच महिला के पति को दोनों के बीच चल रहे अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया. उसने फ्लैट चेंज करके कहीं दूसरी जगह लेने का प्लान बनाया और दिवाली पर वह फ्लैट चेंज करने वाला था, जिसके बारे में उसने पत्नी को बताया. 25 अक्टूबर को सुबह जब उसकी पत्नी की मुलाकात जिम ट्रेनर से हुई तो दोनों ने मिलकर हत्या की योजना बना डाली.
26 अक्टूबर को योजना के मुताबिक, जिम ट्रेनर महिला के पति की हत्या के इरादे से अपने फ्लैट से चाकू लेकर निकला और महिला की सोसायटी गेट पर पहुंचा. उस समय महिला अपनी गाड़ी से अपने गेट से बाहर निकल रही थी. योजना के मुताबिक महिला घर का दरवाजा खुला छोड़ कर आई थी. जिम ट्रेन सीधा घर में घुसा और उसके पति पर लगातार कई बार चाकू से उस पर वार किया. हालांकि व्यक्ति के शोर मचाने पर जिम ट्रेनर मौके से फरार हो गया.
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एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य के मुताबिक, डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला किया गया है. सूचना पर थाना इंदिरापुरम पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. मामले की गहनता से जांच की गई तो यह तथ्य पर प्रकाश में आया कि घायल व्यक्ति की पत्नी और जिम ट्रेनर के बीच अवैध संबंध था और दोनों ने मिलकर जानलेवा हमला करने की प्लानिंग की थी. फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.
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