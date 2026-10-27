ETV Bharat / state

जिम ट्रेनर से हुआ प्यार तो पति बना रास्ते का कांटा! पत्नी ने करवाया जानलेवा हमला

थाना इन्दिरपुरम पुलिस टीम ने मामले में वांछित प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया ( Source- Ghaziabad Police )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में एक बार फिर पति-पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. जिस व्यक्ति के साथ साथ जन्मों का साथ निभाना की कसम खाई थी, उस पति की हत्या करने के लिए जिम ट्रेनर के साथ मिलकर पत्नी ने साजिश रच डाली. जिम ट्रेनर से पत्नी ने पति पर जानलेवा हमला कराया. पुलिस ने 24 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए महिला और उसके प्रेमी जिम ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी जिम में ट्रेनर हैं जहां पुरुष और महिला वर्कआउट के लिए आते हैं. महिला करीब आठ महीने से वर्कआउट के लिए जाती थी. इस दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और नजदीकियां बढ़ती चली गई. दोनों शादी करना चाहते थे. महिला और उसका पति सीनियर अकाउंटेंट थे. जिम ट्रेनर महिला से अक्सर मुलाकात करने जाया करता था. इस बीच महिला के पति को दोनों के बीच चल रहे अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया. उसने फ्लैट चेंज करके कहीं दूसरी जगह लेने का प्लान बनाया और दिवाली पर वह फ्लैट चेंज करने वाला था, जिसके बारे में उसने पत्नी को बताया. 25 अक्टूबर को सुबह जब उसकी पत्नी की मुलाकात जिम ट्रेनर से हुई तो दोनों ने मिलकर हत्या की योजना बना डाली.