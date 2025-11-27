चीख-चीखकर कहता रहा सच्चाई.. लेकिन पति की किसी ने नहीं सुनी... अब खुला चौंकाने वाला राज
मोतिहारी में पत्नी की हत्या केस में पति पिछले चार महीने से जेल में है. वहीं दिल्ली से लड़की को आशिक के साथ पकड़ा गया.
Published : November 27, 2025 at 1:02 PM IST
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी के अरेराज थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिससे पुलिस की जांच और कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. यहां एक पति को अपनी पत्नी की हत्या व अपहरण के झूठे आरोप में जेल भेजा गया था, लेकिन अब पुलिस ने उस महिला को दिल्ली के नोएडा से उसके प्रेमी के साथ जीवित गिरफ्तार कर लिया है.
पति ने पत्नी के लापता होने की दी थी जानकारी: यह विवादित मामला 2 जुलाई की रात से शुरू हुआ था. पति ने अरेराज थाना में अपनी पत्नी के अचानक लापता होने की सूचना दी थी. युवक ने बताया कि रात करीब 12 बजे पत्नी घर से कहीं चली गई और खोजने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला.
ससुराल वालों ने कराया हत्या का मामला दर्ज: उन्होंने इस संबंध में अपने ससुराल वालों को भी अवगत कराया और घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपे. इसी बीच 4 जुलाई को तत्कालीन थानाध्यक्ष विभा कुमारी ने पत्नी के अपहरण की एफआईआर दर्ज की. फिर 7 जुलाई को लड़की के मायके वालों ने ससुराल पर दहेज के लिए हत्या और शव छिपाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया.
पति को ही जेल में ठूंसा: इस एफआईआर के आधार पर पुलिस ने 9 जुलाई को पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पति चीख-चीखकर कहता रहा कि वह निर्दोष है, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी. अब पत्नी को दिल्ली से बरामद करने के बाद युवक के परिजन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं. लड़के की मां ने शुरू से ही बहू के जीवित होने का दावा किया था.
'निर्दोष बेटे को जेल में डाला': लड़के के परिजन लगातार अपने बेटे के निर्दोष होने की गुहार पुलिस से लगाते रहे, लेकिन एक न सुनी गई. वहीं युवक के पिता ने कहा कि मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई ही नहीं की और मेरे बेटे को ही हत्या के केस में जेल में डाल दिया.
"शादी 2 मार्च को हुई थी और लगभग एक महीने बाद लड़की अपने मायके चली गई थी. वर्ष 2023 से लड़की का गांव के ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग था, जो शादी के खिलाफ था."- लड़के की मां
"1 जुलाई को पति-पत्नी के बीच फोन पर बात करने को लेकर विवाद हुआ था. फिर उसी रात करीब साढ़े बारह बजे उसे (लड़की) घर में नहीं पाया. हमने खुद कई बार पुलिस को सूचना दी. हमें लड़की का पता भी चला, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि बिना जांच पूरे मामले को हत्या का केस बना दिया."- लड़के के पिता
परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप: परिजनों का आरोप है कि दिल्ली से लड़की को पकड़ कर लाने के लिए जांच अधिकारी (आईओ) ने खर्च की मांग की थी. परिवार ने बताया कि जांच दल को दिल्ली ले जाने पर 15-20 हजार रुपए केवल तेल का खर्च हुआ. यह भी आरोप लगाया गया कि पुलिस ने बिना उचित जांच के युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिससे एक निर्दोष व्यक्ति करीब चार महीने तक जेल में बंद रहा.
कोर्ट में पुलिस की जिम्मेदारी पर सवाल: पीड़ित युवक के वकील नरेंद्र देव ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद भी जब बीते दिनों बेल के लिए आवेदन किया गया तो पुलिस ने कोर्ट में लड़की के मरने के कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किए. हाईकोर्ट में अपील के बाद जब पुलिस अधिकारियों को शोकॉज नोटिस दिया गया, तब जाकर पुलिस को सच का एहसास हुआ.
"फेसबुक पर एक शव का फोटो अपलोड हुआ था, पुलिस ने उसे ही पत्नी का शव मान लिया और पति के खिलाफ एक्शन ले लिया गया. मोतिहारी पुलिस ने गलती की है. हत्या की बजाए पुलिस को चाहिए था कि लड़के पर पत्नी के भागने का झूठा केस को लेकर कार्रवाई करे. इसने हत्या किया नहीं था, वह तो आशिक के साथ भागी थी. पति ने वही केस किया था. लड़के के महीनों जेल में रहने के लिए पुलिस दोषी है. गोपनीय सूचना के आधार पर दिल्ली से पत्नी को उसके प्रेमी के साथ पकड़ा गया है. पुलिस ने टेबल में बैठकर अनुसंधान किया था."- नरेंद्र देव, अधिवक्ता
प्रेमी-प्रेमिका को न्यायिक हिरासत में भेजा गया: दिल्ली से पत्नी को लेकर आने के बाद पुलिस ने अदालत में आवश्यक बयान दर्ज कराए हैं. दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. जांच में यह भी सामने आया है कि लड़की शादी के खिलाफ थी और वह अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी. शादी भी जबरन कराई गई थी.
