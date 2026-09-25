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पत्नी ने पति के पैर और पेट में मारी गोली, लाइसेंसी पिस्तौल से की फायरिंग, बेटे पर सहयोग का आरोप

बहादुरगढ़ के सांखोल गांव में पत्नी पर पति को गोली मारने का आरोप है. पुलिस मामले की जांच में जुटी.

Firing in Jhajjar
Firing in Jhajjar (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 25, 2026 at 8:08 PM IST

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झज्जर: बहादुरगढ़ के सांखोल गांव में जोगेंद्र नाम के शख्स ने अपनी पत्नी पर गोलियां मारने का आरोप लगाया है. गोली लगने से घायल हुए जोगेंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी ने लाइसेंसी पिस्तौल से उसे गोली मारी. इस वारदात में बेटे ने सहयोग दिया. घायल जोगेंद्र ने ससुराल पक्ष पर भी पत्नी को उकसाने का आरोप लगाया. पीड़ित के बयानों के आधार पर सेक्टर-6 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बहादुरगढ़ में पत्नी ने पति को मारी गोली: घायल जोगेंद्र ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसकी लाइसेंसी पिस्तौल अलमारी के लॉकर में रखी थी. उसकी पत्नी और बेटे ने कथित तौर पर लॉकर तोड़कर पिस्तौल निकाल ली. इसके बाद जब वो घर के अंदर आया, तो उसके पांव पर गोली चला दी. गोली लगने के बाद वो जान बचाने के लिए बाइक लेकर वहां से भागने लगा, लेकिन पत्नी ने पीछा कर एक गोली पेट में मार दी. जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया.

गोली लगने से पति घायल: शुरुआत में चर्चा थी कि बेटे ने ही पिता को गोली मारी है, लेकिन जोगेंद्र ने पुलिस को अपने बयान दिए. जिसके बाद पुलिस ने पत्नी और बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी. घायल को इलाज के लिए शहर के ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. यहां कार्यरत डॉक्टर पीयूष का कहना है कि घायल जोगिंदर की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है.

पुलिस ने साधी मामले में चुप्पी: वहीं पुलिस के अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. हालांकि पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच में जुट गई है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही वारदात की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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