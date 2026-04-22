ETV Bharat / state

दहेज की खातिर पत्नी को किया प्रताड़ित, पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का किया प्रयास, तीन तलाक देकर घर से निकाला

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. यहां एक महिला ने अपनी पति और ससुरालवालों पर गंभीर आरोप लगाया है.

Etv Bharat
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 22, 2026 at 8:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुड़की: हरिद्वार जिले से एक दिलदहला देने वाली खबर सामने आई है. आरोप है कि एक महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया. हालांकि जब आरोपी इस कामयाब नहीं हो पाया तो उसने अपनी पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया. आरोप है कि आरोपी पति ने सब दहेज के लिए किया है. पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस मुख्य आरोपी पति समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

दरअसल, पूरा मामला झबरेड़ा थाना क्षेत्र के कोटवाल आलमपुर गांव का है. पीड़िता का नाम शना है. शना ने अपनी शिकायत में बताया कि उसका निकाह 12 फरवरी साल 2023 को सद्दाम के साथ हुआ था. पीड़िता के पिता गुलशेर अली ने बताया कि उन्होंने सामर्थ्य से बढ़कर बेटी की शादी में करीब 40 लाख रुपये खर्च किए थे, जिसमें चार लाख नकद और सोने-चांदी के जेवर शामिल थे. इसके बावजूद भी ससुराल पक्ष की मांगें खत्म नहीं हुईं.

पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति, सास-ससुर और अन्य परिजनों ने 10 लाख रुपये नकद और एक कार की मांग शुरू कर दी थी. पीड़िता का आरोप है कि साल 2025 के सितंबर माह में बेटी के जन्म के बाद उसके ससुराल वालों का व्यवहार और अधिक क्रूर हो गया.

आरोप है कि बेटी को बोझ बताकर उसे ताने दिए जाने लगे. हैरानी की बात यह है कि रमजान जैसे पवित्र महीने में भी पीड़िता को भूखा-प्यासा रखकर उसके साथ मारपीट की गई. आरोप है कि 17 अप्रैल को ससुराल वालों ने सारी हदें पार करते हुए विवाहिता को लाठी-डंडों से पीटा गया और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की गई, जिसपर महिला ने किसी तरह से भागकर खुद को कमरे में बंद किया और अपने परिजनों को मामले की जानकारी दी.

सूचना मिलने पर पीड़िता के माता-पिता और मामा मौके पर पहुंचे. आरोप है कि उन्हें भी बंधक बनाकर पीटा गया. वहीं ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद ही सभी की जान बच सकी. आरोप है कि इसी दौरान पति ने पीड़िता को तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया और दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद घायल अवस्था में पीड़िता ने रुड़की के सरकारी अस्पताल में अपना मेडिकल कराया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. झबरेड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि पीड़िता की तरफ से तहरीर मिली है, तहरीर के आधार पर पति और सास-ससुर समेत 9 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है, जांच के बाद कार्यवाही अमल में लाई जाएगी.

पढ़ें---

TAGGED:

DOWRY HARASSMENT JHABRERA
FIR AGAINST HUSBAND
दहेज प्रताड़ना का आरोप
तलाक का मुकदमा दर्ज
TRIPLE TALAQ JHABRERA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.