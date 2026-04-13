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पत्नी ने पति पर लगाए गंभीर आरोप, मारपीट के बाद जबरन बनाए अप्राकृतिक संबंध

खटीमा: उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले से बड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है. सितारगंज कोतवाली में एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए है. पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है.

महिला की तरफ से पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि पति ने न सिर्फ उसके साथ मारपीट की, बल्कि जबरन उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए हैं. साथ ही पीड़ित महिला ने आरोपी पति पर जान से मारने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया हैं.

पीड़िता के अनुसार 27 अप्रैल 2025 को मुस्लिम रीति-रिवाज से उसका निकाह हुआ था. आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही आरोपी पति उसको छोटी-छोटी बातों पर गाली-गलौज देता था. साथ ही उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया गाय.

महिला ने आरोप लगाया कि 11 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 4 बजे आरोपी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. पहले उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसका बायां हाथ टूट गया और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं.