पति की गर्लफ्रेंड के चक्कर में पत्नी ने दी जान, कोरबा के बांकीमोंगरा की घटना

परिजनों का आरोप है कि नैला में रहने वाली लड़की से आरोपी का प्रेम संबंध है.

WIFE DIES BY SUICIDE
4 साल पहले हुआ था विवाह (ETV Bharat)
Published : January 8, 2026 at 7:53 PM IST

कोरबा: हसबैंड की गर्लफ्रेंड के चक्कर में एक पत्नी ने अपनी जान दे दी. घटना कोरबा जिले के बांकीमोंगरा क्षेत्र के सुराकछार का है. बुधवार की रात इस घटना के बाद गुरुवार को मृतका के परिजन मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे थे. जहां पोस्टमार्टम और पुलिस द्वारा की जा रही वैधानिक कार्रवाई के दौरान दुखी परिजनों ने पति पर गंभीर आरोप लगाए. परिजनों का कहना है कि महिला की मौत के पीछे उसका पति जिम्मेदार है, जिसे सजा मिलनी चाहिए.


4 साल पहले हुआ था विवाह

परिजनों ने बताया कि बोलना जांजगीर जिले की रहने वाली रानी का विवाह, 4 वर्ष पूर्व शिवानी निवासी दयाल रत्नाकर से हुआ था, जो वर्तमान में बांकीमोंगरा क्षेत्र में निवास करते हैं. परिजनों ने बताया कि आरोपी पति दयाल रत्नाकर फिलहाल कोई काम नहीं करता है. बांकीमोंगरा थाना पुलिस ने बताया कि महिला के जान देने की खबर हमें मिली है. घटना बुधवार रात की है. मृतका रानी के भाई शिवकुमार सूर्यवंशी ने बताया कि 4 साल पहले बड़ी बहन की शादी दयाल रत्नाकर से हुई थी. शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच विवाद होता रहता था. मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि उसके जीजा अक्सर उसकी बहन कि पिटाई भी किया करते थे.

पति की गर्लफ्रेंड के चक्कर में पत्नी ने दी जान (ETV Bharat)

परिजनों का आरोप

परिजनों ने बताया कि मृतक महिला के 2 बच्चे हैं एक ढाई साल का है तो दूसरे की उम्र महज 4 महीने है. परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी पति का किसी लड़की से चक्कर है जो नैला में रहती है. अक्सर दोनों के बीच उसको लेकर विवाद होता रहा है. घटना वाले दिन भी दोनों के बीच इसको लेकर विवाद हुआ था. परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या के बाद उसे आत्महत्या का रुप दिया गया है. परिवार ने पुलिस ने न्याय की मांग की है.

कोरबा के बांकीमोंगरा की घटना (ETV Bharat)



पुलिस ने कही जांच की बात

पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को पुलिस ने परिजनों के हवाले कर दिया. पूरी कार्रवाई मेडिकल कॉलेज अस्पताल की पुलिस चौकी के द्वारा पूरी की गई. पुलिस ने कहा कि पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

कोरबा के बांकीमोंगरा की घटना (ETV Bharat)

