हिमाचल में पति की मौत के 4 घंटे बाद पत्नी ने भी तोड़ा दम, एक साथ उठीं दोनों की अर्थियां
80 वर्षीय मांगा राम ने कुछ दिन पहले ही पत्रकारों से कही थी अपने निधन की खबर छापने की बात. आशु वर्मा की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 3:28 PM IST
सिरमौर: सात जन्मों तक साथ निभाने की कसमें अक्सर जिंदगी के खुशनुमा पलों में खाई जाती हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के संगड़ाह उपमंडल के लगनू गांव से सामने आई एक घटना ने इस रिश्ते की गहराई को एक बार फिर भावुक कर दिया है. रविवार की शाम जब 80 वर्षीय मांगा राम उर्फ छोटू ने अंतिम सांस ली, तो परिवार ने एक बुजुर्ग सदस्य को खोने का दुख झेला. लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि महज चार घंटे बाद उनकी 75 वर्षीय पत्नी हर देवी भी इस दुनिया से विदा हो जाएंगी.
पति की मौत के बाद पत्नी की चुप्पी और फिर कुछ ही घंटों में उनका निधन पूरे गांव को गमगीन कर गया. सोमवार को दोनों का एक साथ एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया. एक ही दिन में जीवनसाथी को खोने और फिर खुद दुनिया से विदा हो जाने की इस घटना ने क्षेत्र में हर किसी को भावुक कर दिया है.
शाम में पति ने तोड़ा दम, रात को पत्नी भी चल बसीं
परिजनों और संगड़ाह ग्रामीण पंचायत के प्रधान तपेंद्र राणा ने बताया, "मांगा राम उर्फ छोटू पिछले सप्ताह से बीमार चल रहे थे. रविवार शाम करीब 6:15 बजे उनका निधन हो गया. परिवार के लोग उनके जाने के दुख में डूबे थे. इसी बीच उनकी पत्नी हर देवी ने चुप्पी साध ली. बताया गया कि हर देवी की तबीयत पहले सामान्य थी और उन्हें स्वस्थ बताया जा रहा था. हालांकि, पति के निधन के करीब चार घंटे बाद रात लगभग 10:15 बजे हर देवी ने भी अंतिम सांस ले ली".
उन्होंने बताया कि एक ही दिन में पति-पत्नी दोनों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. गांव में भी इस घटना को लेकर शोक की लहर फैल गई. सोमवार को दोनों की अर्थियां एक साथ उठीं और गांव के श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया. जीवन के लंबे सफर में एक-दूसरे का साथ निभाने वाले दंपती की अंतिम विदाई में शामिल लोगों के लिए यह पल बेहद भावुक रहा.
मजाक में पत्रकारों से कही थी अपने निधन की खबर छापने की बात
इस घटना का एक पहलू ऐसा भी है, जिसने मांगा राम को जानने वाले स्थानीय पत्रकारों और लोगों को भावुक कर दिया है. जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले स्थानीय पत्रकारों से बातचीत के दौरान मांगा राम ने मजाक-मजाक में कहा था कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी खबर जरूर प्रकाशित की जाए. उस समय उनकी यह बात सामान्य बातचीत और हंसी-मजाक का हिस्सा रही होगी, लेकिन अब उनके निधन के बाद वही बात लोगों को याद आ रही है.
किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ ही दिनों बाद पत्रकारों को उनकी मृत्यु का समाचार लिखना पड़ेगा और उनके साथ उनकी पत्नी के दुनिया छोड़ने की खबर भी सामने आएगी. मांगा राम की कही वह बात अब इस दुखद घटना की यादों से जुड़ गई है. उनके परिचितों के लिए यह महज एक संयोग नहीं, बल्कि ऐसा भावुक पल है, जिसे याद कर आंखें नम हो रही हैं.
2022 विधानसभा चुनाव में BJP कार्यालय की संभाली थी जिम्मेदारी
मांगा राम सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे थे. स्थानीय जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें संगड़ाह में भाजपा के चुनाव कार्यालय की देखरेख के लिए सह-प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उनका संपर्क रहा था. दंपति के निधन की खबर सामने आने के बाद क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने शोक व्यक्त किया. लोगों ने दोनों के निधन पर दुख जताते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट कीं.
एक साथ अंतिम विदाई, गांव में हर आंख नम
लगनू गांव में पति-पत्नी की एक ही दिन हुई मौत और सोमवार को एक साथ हुए अंतिम संस्कार की घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. मांगा राम और हर देवी का इस तरह कुछ घंटों के अंतराल में दुनिया से चले जाना परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है. जिंदगी का सफर कब और कहां थम जाए, यह कोई नहीं जानता. लेकिन कुछ घटनाएं अपने पीछे ऐसी यादें छोड़ जाती हैं, जो लंबे समय तक लोगों के दिलों में बनी रहती हैं.
संगड़ाह के लगनू गांव में मांगा राम और हर देवी की कहानी भी ऐसी ही एक दुखद घटना बन गई है, जहां रविवार की शाम एक जीवनसाथी की विदाई हुई और रात होने तक दूसरा भी हमेशा के लिए साथ छोड़ गया. दोनों का जीवन अब स्मृतियों में रह गया है, लेकिन उनकी अंतिम विदाई का यह दृश्य गांव के लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा.
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