कानपुर में आग में झुलसी महिला की मौत, पति सहित ससुरालियों में एफआईआर दर्ज
मृतका की बहन ने आरोपी पति समेत ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा कराया दर्ज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 12:14 PM IST
कानपुर: बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के पत्नी ने पति के साथ रहने से मना कर दिया. इसके बाद शुक्रवार पति ने अपनी पत्नी के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी, जिसका इलाज उर्सला अस्पताल में चल रहा था, जहां शनिवार को उसकी मौत हो गई. मृतका की बहन ने पति समेत ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.
जानकारी के अनुसार, कानपुर साउथ के बाबूपुरवा की रहने वाली गुलफशां का निकाह बेगमपुरवा के शीबू से हुआ था. दोनों का एक पांच साल का बेटा भी है, जिसका नाम अशान है. काफी लंबे समय से गुलफशां अपने मायके बाबूपुरवा में रह रही थी.
वहीं, बीते शुक्रवार की दोपहर मायके में रह रही गुलफशां को लेने उसका पति शीबू पहुंचा दोनों में बातचीत होते होते दोनों में झगड़ा शुरू हो गया. शीबू ने अपने साथ रहने का दबाव बनाया, लेकिन उसने साथ रहने से मना कर दिया.
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