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कानपुर में आग में झुलसी महिला की मौत, पति सहित ससुरालियों में एफआईआर दर्ज

मृतका की बहन ने आरोपी पति समेत ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा कराया दर्ज.

कानपुर में महिला की हत्या
कानपुर में महिला की हत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 12:14 PM IST

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कानपुर: बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के पत्नी ने पति के साथ रहने से मना कर दिया. इसके बाद शुक्रवार पति ने अपनी पत्नी के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी, जिसका इलाज उर्सला अस्पताल में चल रहा था, जहां शनिवार को उसकी मौत हो गई. मृतका की बहन ने पति समेत ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, कानपुर साउथ के बाबूपुरवा की रहने वाली गुलफशां का निकाह बेगमपुरवा के शीबू से हुआ था. दोनों का एक पांच साल का बेटा भी है, जिसका नाम अशान है. काफी लंबे समय से गुलफशां अपने मायके बाबूपुरवा में रह रही थी.

वहीं, बीते शुक्रवार की दोपहर मायके में रह रही गुलफशां को लेने उसका पति शीबू पहुंचा दोनों में बातचीत होते होते दोनों में झगड़ा शुरू हो गया. शीबू ने अपने साथ रहने का दबाव बनाया, लेकिन उसने साथ रहने से मना कर दिया.

दिलीप सिंह, एसीपी बाबूपुरवा (Video Credit: ETV Bharat)
इसी बात पर शीबू ने पास में रखा ज्वलनशील पदार्थ अपनी पत्नी पर डाल दिया और आग लगा दी. पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने और पड़ोसियों ने गंभीर हालत में उसे उर्सला हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा था, लेकिन बीते शनिवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.वहीं, इस पूरे मामले में एसीपी बाबूपुरवा दिलीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि झुलसी महिला की मौत के बाद परिजनों की तहरीर पर आरोपी पति और ससुरालीजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.

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