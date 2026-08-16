प्रतापगढ़ में युवक की बेरहमी से हत्या का मामला; पत्नी बोली- "आरोपियों के खिलाफ हो बुलडोजर कार्रवाई"

प्रतापगढ़ में युवक की बेरहमी से हत्या का मामला; पत्नी बोली- "आरोपियों के खिलाफ हो बुलडोजर कार्रवाई"
कुंडा एसडीएम ने बताया कि परिवार को आश्वासन दिया गया है कि जो भी संभव होगा वह मदद की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 10:45 PM IST
प्रतापगढ़ : जिले में प्रेम विवाह करने वाले युवक की हत्या के मामले में परिजनों ने शस्त्र लाइसेंस, सरकारी नौकरी और बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है. परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाये हैं. इस मामले में एसडीएम ने शनिवार को मृतक के परिजनों से मुलाकात की और कार्रवाई का आश्वासन दिया था.
मृतक के भाई सूबेदार यादव ने शस्त्र लाइसेंस, सरकारी नौकरी, सुरक्षा के साथ-साथ अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है. इस दौरान पत्नी अर्चना ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ तत्काल बुलडोजर कार्रवाई की जाए. उनका आरोप है कि शादी से पहले भी आरोपी जान से मारने की धमकी दिया करते थे. पत्नी का कहना है कि उनके पति अपनी जान को खतरा होने की बात लगातार कह रहे थे.
कुंडा एसडीएम अजय कुमार यादव ने बताया कि उनकी यह मुलाकात परिजनों से कल दोपहर को हुई थी. परिवार के सदस्यों ने मांग पत्र उन्हें दिया है. परिवार को आश्वासन दिया गया है कि जो भी संभव होगा, वह मदद की जाएगी.
उन्होंने कहा कि मृतक युवक का अंतिम संस्कार कल ही हो गया था. परिजनों की मांग है कि उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले. सुरक्षा के लिए उन्हें एक हथियार का लाइसेंस दिया जाए और साथ ही हमलावरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. उन्होंने यह भी बताया कि परिजनों की मांग है कि कुंडा थाने में तैनात जांच अधिकारी की भूमिका की भी उच्च स्तर पर जांच हो.
इस मामले में एसपी बृजनंदन राय का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई है.
यह था मामला : दरअसल, घटना हथिगवां थाना क्षेत्र के महमदपुर बरई गांव की है. बताया गया था कि शिवनाथ और अर्चना के बीच करीब छह वर्षों से प्रेम संबंध था. बीते 25 जून को दोनों घर से चले गए थे. उसके बाद 26 जून को दिल्ली में विवाह किया और 29 जून को शालीमार बाग में कोर्ट मैरिज भी कर ली थी.
इधर युवती के चाचा ने 27 जून को कुंडा कोतवाली में तहरीर देकर शिवनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. उसके बाद पुलिस ने दोनों को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा था. 13 अगस्त को शिवनाथ और युवती ने परिजनों के साथ पहुंचकर बयान दर्ज कराया था.
युवती का आरोप है कि बयान दर्ज कराकर लौटते समय हथिगवां थाना क्षेत्र के सुआनारी गांव के पास कुछ लोगों ने पति शिवनाथ पर हमला कर दिया था. बीते शुक्रवार की सुबह प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई थी. युवती ने कुछ लोगों पर पति की हत्या का आरोप लगाया था.
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